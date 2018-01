Google разработва тайнствена нова ОС

Стоян Гогов





Google разработва от нулата тайнствена нова операционна система, наречена Fuchsia. Какво знаем за нея?

Най-важното нещо, което е ясно относно Fuchsia е, че за разлика от Android и Chrome OS, новата ОС няма да е базирана на Linux.



Знае се още, че поне засега Fuchsia е с отворен код, а програмирането ѝ е ставало посредством C, C++, Dart, Go, Rust, Python и Swift.



Операционната система може да поддържа работата на ARM64 и x86-64 процесори, което означава, че е съвместима както с компютри, така и със смартфони и таблети.



Тук обаче започват и спекулациите - някои твърдят, че Google се кани да замени Android с нова операционна система, подходяща и за компютри. Това би превърнало Google в директен конкурент на Microsoft и Linux.



И преди са идвали подобни слухове относно IT-гиганта, но повече информация за тайнствената Fuchsia ще има на събитието за разработчици на Google през юни.