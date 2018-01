Основателят на Mars One гостува в София

Основателят на Mars One - проектът искащ да изпрати хора на Марс, ще изнесе публична лекция в София на 23 март.

Бас Лансдорп, създателят на най-голямата частна инициатива за заселване на Червената планета Mars One, ще представи пред българска публика отговори на фундаментални въпроси, свързани с бъдещето на човечеството.Той ще сподели своя предприемачески подход, който го приближава към неговата мечта, която за мнозина звучи неосъществима.Марс продължава да провокира любопитството на мечтателите. Днес то вече не се изразява само в плахо и неуверено питане дали има живот там, а във все по-засилващия се интерес към въпроса – кога земляните ще отидат там.Организаторите на събитието, което ще се проведе на 23 март в Sofia Event Center в София, имат за цел да съберат всички смели хора, лидерите на иновативни компании, всички, за които няма предел и тези, които търсят нови знания и преживявания. Идеята на холандската организация Mars One е да засели първата човешка колония на Марс.Няколко мисии ще бъдат изпълнени, като крайният срок, в който ще бъдат изпратени хора, е през 2032 г. След дълга кампания вече са избрани 100 доброволци, които са готови да отпътуват с еднопосочен билет и да поставят началото на един нов свят.Изявени интелектуалци-визионери, сред които Илън Мъск, Стивън Хокинг, Бъз Олдрин и най-светли умове на науката и смели предприемачи не само мечтаят, но и си сътрудничат за реализирането на тази цел.Бас Лансдорп основава Mars One през 2011 г., като още като студент по машиностроене в университета Твенте мечтае да преодолее техническите предизвикателства и да засели хора на Марс. Същата година той продава и своя първи бизнес с много успешна компания за производство на възобновяема енергия от вятъра, за да инвестира в Mars One.2018 е годината, в която NASA празнува своята 60-та годишнина и също работи усилено в посока изпращане астронавти към Марс, Boeing обявява свои планове за мисия, и в която се навършват 30 години след полета на втория българин в космоса и 45 години след последното стъпване на хора на Луната.Организатори на събитието са фондация Elevate , в партньорство с Archventure , които стоят зад успеха на посещението на Ричард Брансън в България. Мисията им е да водят у нас световни предприемачи и лидери, които правят промяна чрез своята дейност, за да вдъхновят младите в България и да им предадат своя опит и знания. Elevate от своя страна цели да излезе и отвъд границите ни и да реализира значими проекти в сферата на образованието и културата. В момента се водят преговори и с други световни имена за следващи събития в София.Повече информация за събитието във Facebook