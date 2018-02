EA е eдна от най-мразените компании

Стоян Гогов





Сайтът за финансови новини и анализи 24/7 Wall St. публикува списък с най-мразените компании в САЩ, а Electronic Arts е на 5-то място.

EA Games са провалили не един или два франчайза. Макар преди няколко десетилетия фирмата да правеше хубави игри, днес те са се превърнали в корпорация, целяща единствено да изстиска парите от джобовете на своите потребители - при това без да дава нещо в замяна.



Влиянието на ЕА върху стратегиите бе изключително зловредно, като напълно прецакани се оказаха култовата сага C&C, The Sims и дори Star Wars. Поредицата Need for Speed също стана изключително слаба и посредствена, но ЕА няма никакво желание за иновации, различни от вкарването на микротранзакции в платени игри.



Корпорацията обаче може да си позволи да прави всичко, защото печели предостатъчно от FIFA и Madden NFL - спортни заглавия, направата на които е изключително лесна.



Топ 5 на най-мразените компании в щатите изглежда по следния начин:



5. Electronic Arts

4. University of Phoenix

3. NFL

2. Fox

1. Equifax



Причината за омразата към Fox са нейните крайно консервативни и понякога фейк новини, а Equifax е на първо място, защото компанията пострада при хакерска атака, в резултат от която в мрежата изтекоха личните данни на 145 милиона американци.