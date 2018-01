Amazon отвори изцяло роботизиран магазин

Стоян Гогов





Американският гигант в онлайн търговия Amazon отваря днес за широката публика магазин без каси за плащане след година тестови период

Физическият магазин се намира в Сиатъл и е известен като Amazon Go. В него камери и сензори проследяват какво взимат и какво връщат по рафтовете купувачите. Накрая плащането става при напускането на магазина с регистрирана кредитна карта, пише Ройтерс, цитирана от БТА.



За хранителните магазини отварянето на Amazon Go вещае нови евентуални сътресения, предизвикани от най-големия търговец на дребно в света, който купи миналата година веригата магазини за биохрани Whole Foods за 13,7 милиарда долара.



Дългите опашки могат да откажат купувачите, така че компанията, която измисли как да елиминира времето за чакане ще бъде крачка напред.



Amazon не съобщава дали и кога ще отвори нови магазини Go, като отново заяви, че няма планове да въвежда технологията в по-големите и сложни магазини на Whole Foods.



Магазинът се простира на 167 квадтратни метра и се намира в офис сграда на Amazon. За да пазарува клиентът трябва да сканира смартфон приложение Amazon Go и да мине през турникетна система на входа.



Клиентът може да намери в магазина готова храна, както и избрани хранителни продукти. В отдела за вино и бира се проверява личната карта на клиента.



Когато клиентът напусне магазина със стоката, стойността й се удържа от съответната му сметка в Amazon. Ако стоката бъде върната на рафтовете, Amazon я маха от виртуалната кошница.



Като се изключи процесът на излизане и плащане, останалата част от магазина изглежда позната на клиентите. Amazon дори е сложил принтирани етикети с цени на стоките като традиционните физически магазини.



Видеото по-долу показва как функционира магазина: