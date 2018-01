Задава се първия холографски смартфон

Hydrogen One е дело на калифорнийската компания RED, която е отговорна за направата на най-качествените дигитални камери в света. Списъкът на филмите, снимани с камерите на RED е доста внушителен и може да бъде открит тук Но дали Hydrogen One ще постигне успеха на основния продукт на RED?На първо място, нека видим характеристиките на смартфона. Той ще разполага с 5,7-инчов дисплей с резолюция от 2560х1440 пиксела. Процесорът ще е Snapdragon 835, а RAM паметта ще бъде 6GB или 8GB. Не се знаят мегапикселите на камерите, но и предната, и задната ще бъдат двойни.Смартфонът ще бъде модулен и към него ще може да се добави модул камера, която да прави уникално 4К съдържание, което да е сравнимо с камерите на RED.Корпусът ще е от алуминий, но ще има и титаниева версия, като и двете ще са водоустойчиви.Всичко до тук звучи доста добре, но не това ще е основния коз на Hydrogen One. Смартфонът ще има холографски дисплей, който позволява разглеждането на 3D съдържание без очила, чиято перспектива се променя според позицията на зрителя.Освен това Hydrogen One ще може да заснема 3D или холографско съдържание и ще разполага със собствена мрежа, където то може да бъде споделяно или съхранявано.Експертите обаче посочват, че не трябва да очакваме истински холограми, а по-скоро холограмен ефект.Амбициите на Hydrogen One са големи, но такава е и цената му - алуминиевата версия ще струва 1200 долара, а титаниевата - 1600 долара.Продажбите ще започнат в средата на годината, но официалното представяне на устройството и неговите способности ще се случи тази пролет - най-вероятно през април.