Мъск сменя концепцията за подземните тунели

Стоян Гогов





Американският предприемач Илон Мъск променя концепцията за подземни транспортни тунели, на които е посветена една от неговите компании – The Boring Company.

Ултрабързата платформа ще служи за придвижване на автобуси с хора, вместо на автомобили.



Първоначално проектът предвиждаше прокарване на многобройни тунели под даден град, в които на специални високоскоростни платформи ще се придвижват автомобили. През седмицата обаче Илон Мъск показа концепция автобус, който ще превозва хора в тунелите, загърбайки идеята за транспортиране на автомобили.



Всъщност, това означава, че тунелите ще се превърнат в аналог на метрото, но по-модерни и по-бързи. Не става въпрос за допълнение на първоначалния проект на The Boring Company, а за изместване на фокуса към обществения транспорт, за сметка на личния.



Промяната в концепцията не е свързана с допълнителни трудности за The Boring Company. Сериозен проблем остава, както и досега, скъпото прокарване на тунелите. Освен това процесът на копаене е доста бавен, а на някои места и невъзможен, поради особеностите на почвата.



По думите на Илон Мъск в Twitter, пешеходците и велосипедистите ще имат приоритет спрямо автомобилите в развитието на The Boring Company и Hyperloop. Транспортната система ще има хиляди малки станции с площ колкото едно паркомясто, вместо малко на брой, но големи станции, както е при сегашното метро.