Най-добрите джаджи на 2017 година

Тъй като вече ви представихме кои са най-добритеза почти приключилата 2017 година, то сега е време да видим кои са най-добрите телевизори, фотоапарати, дронове, фитнес гривни, умни часовници, таблети, игрови конзоли, е-четци, Bluetooth колонки и роботи, които можем да закупим в края на тази и началото на настъпващата нова година.Нека да започваме:През 2017 дебютираха доста интересни телевизори, като HDR технологията и 4K резолюцията успяха да си проправят път и към по-ниския ценови клас. Изборът вече наистина е огромен, а подреждането на най-добрите телевизори е трудна задача.Мнозина определят LG C7 като най-добрият телевизор на 2017 година. Той разполага с 55-инчова OLED матрица, която поддържа резолюция от 4K ULTRA HD и предлага още Dolby Vision, ГВЖ и HDR10. Благодарение на всичко изброено, качеството на картината е зашеметяващо. LG C7 се оказва и от най-достъпните OLED телевизори, което не бива да ви подвежда, защото цената му е около 3500 лева.Ако искате ултра качествен извит телевизор, но нямате много пари, то това е най-изгодната опция към момента. Samsung са използвали 49-инчов LED дисплей, който разполага с 4К резолюция и има HDR и PurColor възможности. Този телевизор може да се намери за около 1050 лева.Ако бюджетът ви е по-малък, не държите на големия размер, но търсите живи цветове и качествена картина, то от Philips имат доста любопитно предложение. Този телевизор има 43-инчов LED дисплей с 4К резолюция и HDR+ технология. Цената му е около 870 лева.Тази година не липсваха интересни предложения и сред фотоапаратите.Няма как да минем без Nikon D850. Този апарат безспорно може да се нарече царят на 2017 година, заради своето върхово качество. Nikon D850 има фул фрейм матрица с 45.4-мегапикселов сензор. Автофокусът пък разполага с цели 153 точки. Всичко в този апарат е на изключително високо ниво, като това важи и за неговата цена от 7000 лв. Nikon D850 не е подходящ за аматьори.Ако искате да се занимавате по-сериозно с фотография, но до сега сте снимали само с телефон или обикновена цифрова камера, то Nikon D3400 е DSLR апаратът за начинаещи на 2017 г., макар че джаджата дебютира още през лятото на 2016 г. Камерата разполага с 24,2-мегапикселов сензор. Апаратът улавя цветовете в голяма дълбочина и работи с много малко шум при ниска осветеност. Nikon D3400 може да се закупи за 800 лв, като в компекта е включен и китов 18-55 мм обектив.Това е най-добрият безогледален фотоапарат на пазара през тази година. Той е лесен за употреба, има вградени филтри и ефекти и може да се оборудва с най-различни сменяеми оптики. Освен това Olympus OM-D E-M10 Mark III може да прави и качествено 4К видео. Този апарат струва 1500 лева, като ако искате да опитате безогледална камера със сменяема оптика, но цената ви се вижда соленка, то може да се насочите към Panasonic Lumix DMC-GX80, който струва 1200 лв. и също има много добри способности.През 2017 година дебютираха множество различни дронове. Един от най-интересните бе малкият самолет Parrot DISCO FPV, който е идеален за забавление, включва шлем за виртуална реалност, но пък не е практичен за снимки. Именно за това в нашата класация попадат не просто 3-те най-добри, но и 3-те най-практични дронове, излезли на пазара през 2017 г.Този дрон има уникални възможности. На първо място камерата му е с 14МР и прави невероятно качествени и стабилизирани снимки и видеа. Дронът е лесен за управление и има множество различни режими и може да следва избран обект. Parrot Bebop 2 Power идва с две батерии и може да остане във въздуха за час. Към комплекта на дрона идва шлем за виртуална реалност, чрез който може да гледате и управлявате дрона от първо лице. Parrot Bebop 2 Power може да се поръча за 600 долара.Това е един бърз, надежден и много здрав дрон, който има 12МР камера и може да прави красиви 4К видеа. Стабилизацията е отлична и за DJI Mavic Pro не може да се каже и една лоша дума. Батерията осигурява полет от 27 минути, но около камерата има монтиран прозрачен щит, който да я предпази от неочаквано падане. DJI Mavic Pro струва около 2100 лева.Ако искате професионален дрон, с който да правите уникални снимки и видеа, то на практика нямате друг избор. Базовата камера е с 20Мр и може да снима 4К клипове, но най-важното е, че може да я замените с професионален фотоапарат. Максималното времетраене на полета е 30 минути, а цената на DJI Phantom 4 Advanced е около 3200 лева.Няма да е пресилено, ако кажем, че в малко по-далечното бъдеще е-четците ще са заменили книгите. На практика те са тяхната по-евтина и компактна алтернатива - за малко над 100 лева може да прочетете хиляди книги. Нека видим кои са най-добрите е-четци на 2017 г.Ако искате да имате водоустойчив четец на Amazon, то това е вашият избор. Екранът е 7-инчов, а способностите на джаджата не се различават много от тези на останалите й конкуренти. Цената на Amazon Kindle Oasis е 250 долара.Най-основното предимство на този четец е неговата водоустойчивост , която идва на доста достъпна цена. Приятно впечатление прави и 6.8-инчовият дисплей. Няма какво да се лъжем - към днешна дата Kobo Aura H2O е най-изгодният е-четец, ако съпоставим неговите възможности с цената му от 180 долара.Това е може би най-добрият достъпен е-четец, който разполага с всички необходими екстри. Трябва да знаете, че за разлика от базовия Kindle, който е и по-евтин, то Paperwhite има вградена подсветка, която ще ви позволи да четете на тъмно без да имате нужда от лампа. Цената е 119 долара.Модата на таблетите малко или много започна да минава, което се вижда и от пазарните резултати, чийто спад се е превърнал в константа през последните години. Въпреки това и тази година имаше интересни предложения.Това е един евтин таблет, който има базови характеристики, включващи 1GB RAM, 8GB вътрешна памет и две камери с 2МР. Ако няма да играете игри или да правите нещо по-сложно, то това е най-рационалния избор. Операционната система е Android. Както става ясно и от името Lenovo Tab 3 7 Essential има 7-инчов дисплей, а цената му е около 150 лв.Новият iPad идва с изключително красив 9.7-инчов Retina дисплей. RAM паметта е 2GB, а вградената памет - 32 GB. Операционната система е iOS. Таблетът е доста мощен и стилен, но цената му не е малка - тя е около 800 лв.Това е най-изгодният таблет с Windows 10. Екранът е 10.1-инчов, а в комплектът идва и механична клавиатура и тачпад, която се закача към таблета и той на практика става малък лаптоп. RAM паметта е 4GB, а вътрешното пространство е 32GB. Lenovo Miix 310 струва 530 лева.Безжичните Bluetooth колонки са не просто приятен, а почти задължителен аксесоар за всеки обичащ музиката и откритите пространства.JBL Clip 2 e изключително здрава, водоустойчива малка Bluetooth колонка с много мощен звук, която е оборудвана с карабинер. Освен добрият звук и плътен бас, в колонката има вграден микрофон, така че може да я използвате и за разговори. Свежият вид на JBL Clip 2 се допълва от интересната цветова гама. JBL Clip 2 струва 120 лв.Това е по-мощна колонка от JBL Clip 2, но за сметка на това не е водоустойчива. Кубичният стил и свежи цветове са много приятни, а японците са добавили и мощна батерия, гарантираща 12 часова работа. Sony SRSX11 може да се намери за 110 лева.Тези стилни тонколонки могат да бъдат потопени във вода до един метър в продължение на 30 минути. Освен добрият бас, Ultimate Ears WONDERBOOM вадят 360-градусов звук, а обхватът им е огромен. Logitech Ultimate Ears WONDERBOOM безспорно са най-технологичните тонколонки, а цената им е около 160 лв.Включваме и това допълнително предложение, защото освен водоустойчиво, то е и удароустойчиво. Тонколонката има добавен микрофон, който е идеален за входящи обаждания, а батерията й издържа 10 часа работа. Skullcandy Shrapnel изглежда доста яко и може да се закупи за 70 лв.Умните носими устройства не успяха да постигнат успех, като основната причина за това е тяхната не особено голяма практичност. Именно за това ние няма да влизаме в добре познатия коловоз и ще класираме само най-практичните от тях.Това е една от най-изгодните фитнес гривни, която има доста точен крачкомер, GPS, уред измерващ съня и биенето на сърцето и дрт. Най-значимото предимство на Huawei Band 2 Pro е батерията, която издържа 21 дена с едно зареждане. Huawei Band 2 Pro е водоустойчива и струва около 170 лв.Това е най-добрият умен часовник за спорт. Той има повече от 15 предварително заредени спортни приложения и е водоустойчив. Благодарение на Garmin Pay пък може да оставите дебитната си карта у дома и да плащате чрез часовника. Garmin Vivoactive 3 има и доста издръжлива батерия, която може да изкара 7 дена с едно зареждане. Garmin Vivoactive 3 струва 645 лв.Ако искате евтин, но супер стилен умен часовник, то Nokia Activite Steel е един от най-удачните избори. Джаджата е водоустойчива, има крачкомер и измерване на разстояние и изгорени калории при ходене, тичане и плуване. Тя няма GPS и не може да измерва вашия пулс. За сметка на това Nokia Activite Steel изглежда стилно, има механични стрелки и струва само 250 лв.Игровите конзоли са друг нишов сегмент, който не е толкова популярен у нас, тъй като повечето геймъри предпочитат да играят на компютър. През 2017 година обаче имаше раздвижване на пазара на игрови конзоли.PlayStation 4 без съмнение е най-популярната конзола в България, а Pro е нейната най- добра в техническо отношение версия. По-тиха, по-стабилна, с по-добро охлаждане, с максимална резолюция, вдигната до 4К, спрямо 1080p при стандартния PlayStation 4 и с допълнителен 1 гигабайт DRAM, който добавя повече ресурс за активните апликации. Друго предимство на конзолата е най-достъпната платформа за виртуална реалност - PlayStation VR. PS4 Pro струва 699 лева.В края на 2017-та година Microsoft дръпнаха сериозно пред конкуренцията в хардуерно отношение, изваждайки на пазара най-мощната игрална конзола, създавана някога, в лицето на Xbox One X. Конзолата разполага с реална 4K Ultra HD резолюция, 8-ядрен AMD CPU 2.3GHz процесор, GDDR5 12GB графична памет, 6 терафлопа производителност, висок динамичен диапазон с HDR 10 поддръжка, възможност за запис на геймплей видео в 4К и пространствен звук. Xbox One X струва 999 лева.Тази конзола се опитва да подобри сегмента на преносимите игрови устройства. Дори двама човека могат да играят пред портативната конзола, ако имат Joy-Con контролер. възможно е да се играе и пред телевизора, като Nintendo Switch се постави в своята докинг станция. Въпреки това Nintendo Switch едва ли ще се хареса на закоравялите и по-възрастни геймъри. Nintendo Switch струва около 700 лева.Това е един от най-полезните роботи, създавани някога... при това той е насочен изцяло към деца. UBTECH Jimu идва разглобен, а вашите малчугани ще трябва да го сглобят сами подобно на LEGO. Към роботът идва приложение, което ще позволи на децата сами да програмират движенията на робата - това става чрез лесен графичен интерфейс, който показва и действителния код зад програмирането. UBTECH Jimu е създаден за да запали децата не само по роботиката, но и по програмирането. UBTECH Jimu струва 199 долара.Роботизираната прахосмукачка е оборудвана c иновативната тристепенна почистваща система AeroForce, която увеличава ефективността на робота изключително много. Робота навигира сам, почиства и ъглите, а активирането му може да стане докато сте на почивка - през телефона. Като функции притежава Програмиране на почистването, Акустично и Оптично разпознаване на мръсотия, Индикатор за пълен контейнер. Всички iRobot прахосмукачки имат система срещу заплитане в кабели и ресни на килими, както и сензори против падане по стълби. iRobot Roomba 896 струва 1350 лв.



