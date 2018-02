Шеф от Lenovo: Българите не отстъпват с нищо

Стоян Гогов





Новият шеф на Lenovo За Централна и Югоизточна Европа, Иван Бозев споделя, че българите не отстъпват с нищо на другите, но тайната към успеха е друга.

От 1 януари 2018 г. Иван Бозев стана изпълнителен директор на Lenovo за страните простиращи се от Полша на север, до Гърция на юг. В интервю за Дир.Бг, г-н Бозев споделя как подобен успех е бил възможен и разкрива, кой е най-купуваният лаптоп на Lenovo у нас.



- Господин Бозев, Вие сте един от малкото българи, издигнали се до такъв важен пост в голяма световна компания. Постигането на подобен успех със сигурност е трудно, но кои са нещата, които са го направили възможен?



- На първо място, този успех е резултат от постиженията на Lenovo, за които всеки един член на екипа в Югоизточна Европа е допринесъл с упоритост и труд. Именно благодарение на тези съвместни усилия Lenovo е лидер в продължение на години в региона както в PC, така и в бизнеса с таблети. Междувременно не спираме да се развиваме и вече сме и основен претендент в новите за нас бизнеси: Enterprise и смартфони под марката Motorola.



На второ място е утвърждаването на продуктите, решенията и услугите на Lenovo като предпочитани от години както от корпоративните клиенти, така и от крайните потребители в България и целия регион.



На трето място, но не и по важност, е установяването на марката като инженерен пионер, който клиентите търсят и купуват заради качество, продуктивност и иновативност.



- Лесно ли е за един българин да се докаже на международната сцена и съществуват ли някакви предразсъдъци към нас?



- Българите с нищо не отстъпваме на представителите на останалите държави - нито по подготовка, нито по мотивация, нито по потенциал. Понякога пречка се оказва фактът, че пазарът в България е значително по-малък от тези в големите държави не само в Западна, но дори и тук, в Източна и Централна Европа. Аз имах късмет и получих възможност от рано да се изявя на международни пазари, в които, както споменах, Lenovo се e утвърдила като изключително успешна компания заради правилния начин на работа на целия екип и дългосрочното припознаване като на собственици на бизнеса, а не просто като временни служители.



- Да преминем към компютрите. Различава ли се по нещо бизнесът с настолни PC-та и лаптопи в Централна и Югоизточна Европа от този в Западна Европа?



- Не, освен че тук е по-популярен потребителският и публичният бизнес за разлика от западна Европа, където превес има мащабният корпоративен бизнес, решаван на местно ниво.



Навсякъде обаче ThinkPad е бизнес лаптоп номер 1, а ThinkCenter е настолният компютър с най-нисък процент на технически неизправности изобщо. Yoga серията, от друга страна, е най-иновативната съвременна концепция за лаптопи и таблети, която бе копирана впоследствие от всички.



- Знаете ли кой е най-купуваният лаптоп на Lenovo в България и към кой сегмент е ориентиран българинът?



- Най-купуваният модел лаптоп на Lenovo в България в момента е Lenovo Ideapad 320. Това е продукт от потребителския сегмент, който се отличава с перфектен баланс между цена и качество и с богато цветово разнообразие, което дава възможност на клиентите да изразят собствения си стил.



- А Вие имате ли си любим модел от настоящата гама?



- Определелно това е новият ThinkPad Х1 Carbon, който представихме на CES в Лас Вегас преди броени седмици, в началото на месец януари. За пръв път той идва с възможност за свързване с докинг станция, с 14" HDR дисплей, но компактно събран в размера на 13" и с тегло от едва 1,13 кг.



- Има ли тенденция в търсенето на по-мощни компютри и как се развива IT инфраструктурата?



- 72% от участниците в скорошно проучване на IDC сред изпълнителни директори и висши мениджъри в различни браншове посочиха, че за тях следването на трансформацията в сферата на информационните технологии и бизнес растежът са основни мотиви за решенията им по отношение на IT инфраструктурата.



Със сигурност потреблението на по-мощни компютри нараства и ще се увеличава все повече, защото развитието на бизнеси, свързани с обработката на големи обеми от данни (включително и криптирани данни и валути), бе очаквано, а вече е и осезаемо. Миналата година Lenovo представи най-мащабното и всеобхватно DCG (Data Center Group) портфолио в своята история, нова програма за партньори и най-големия Intel-базиран суперкомпютър в света. Новите центрове за данни ThinkSystem и ThinkAgile дават на клиентите ни гъвкави решения, които могат да се адаптират към нарастващите нужди на техния бизнес.



ThinkAgile, например, е изцяло ново портфолио от софтуерни решения, изградено върху ThinkSystem платформите. То се адаптира към непрестанно променящите се IT потребности, като премахва излишното усложняване и предлага по-ниска цена. Заедно портфoлиото на ThinkSystem и ThinkAgile дават на клиентите необходимите ресурси да изградят центровете за данни на бъдещето с практичност, гъвкавост и устойчивост.



- Различава ли се подходът на китайската марка спрямо западните ѝ конкуренти?



- Не мисля, че е вярно. Lenovo е корпорация, която се отличава с глобалното си мислене, новаторски подход и е ценена в световен мащаб заради качеството, което предлага, и собственото си технологично ноу-хау. Акциите на компанията се търгуват на хонконгската стокова борса. Поставена е в топ 50 на всички световни компании, в които младите инженери и IT специалисти мечтаят да работят и да се развиват. За трета поредна година бяхме поставени сред 100-те най-добри и влиятелни световни бранда, обявени от Interbrand, а само преди броени дни на форума в Давос, Щвейцария заехме своето почетно място в топ 100 на най-стабилните компании в света.



- Как виждате бъдещото развитие на пазара на компютри и кои са новите технологии, които биха го тласнали напред?



Със сигурност предстои да се промени начинът, по който управляваме устройствата си - дали чрез гласово командване, дигитални писалки, или чрез жестове. Компютрите ще стават все по-леки, хибридни и трансформируеми от таблет в компютър, от компютър в хедсет или дори в персонален асистент, какъвто също представихме в Лас Вегас.



По този начин технологиите ще навлязат още повече в нашето ежедневие и ще се превърнат в неизменна част от живота ни. Предстои в близкото бъдеще компютърът да върши всичко - от работа, през пътуванията, та чак до ангажиментите ни в личен план.