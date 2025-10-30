Новата платформа, изградена върху блокчейна TON, ще позволи на собственици на GPU да отдават изчислителна мощ и цели да бъде алтернатива на технологичните гиганти

331 Снимка: iStock by Getty Images

Изпълнителният директор на Telegram, Павел Дуров, обяви по време на събитието Blockchain Life 2025 в Дубай старта на Cocoon - децентрализирана мрежа за изчисления в сферата на изкуствения интелект (AI). Платформата е изградена върху блокчейна The Open Network (TON) и ще заплаща в криптовалутата Toncoin на собственици на компютри с мощни видеокарти за обработка на частни AI заявки.

Официалното име на мрежата е Confidential Compute Open Network, а стартът ѝ е планиран за ноември, като Telegram ще бъде първият ѝ голям клиент.

Още след обявяването беше отворена възможността за кандидатстване от страна на разработчици и доставчици на GPU мощност.

По своята същност Cocoon създава пазар, в който частни лица и компании могат да допринасят с изчислителната мощ на своите графични процесори, получавайки в замяна криптовалута. От друга страна, разработчиците получават достъп до по-евтина AI инфраструктура, която обработва заявките им, без потребителските данни да бъдат излагани на риск пред централизирани доставчици.

Проектът е позициониран като пряк конкурент на монопола, който технологични гиганти като Amazon (AWS) и Microsoft (Azure) имат в сектора. Дуров представи инициативата като отговор на засилващия се контрол върху цифровите свободи, като подчерта, че както Telegram, така и TON са създадени с фокус върху поверителността.

В момент, в който нарастват опасенията относно централизираните AI системи, Cocoon предлага решение. Когато компании като OpenAI или Google обработват потребителски заявки, те получават достъп до всичко - съдържание, данни, модели на поведение и метаданни.

Подходът на Cocoon за "поверителни изчисления" гарантира, че тази информация остава криптирана през целия процес, дори за собствениците на хардуера, който извършва самите изчисления.

Огромната глобална потребителска база на Telegram осигурява на проекта незабавен мащаб. Приложението за съобщения ще интегрира Cocoon в своята екосистема, за да захранва AI функции в своите Mini Apps, което има потенциал да промени начина, по който милиони хора взаимодействат с изкуствения интелект ежедневно.

Според Макс Краун, изпълнителен директор на TON Foundation, стартът на Cocoon бележи преход към отворена и управлявана от потребителите икономика, която връща контрола върху AI инфраструктурата в ръцете на хората, а не на корпорациите.

Проектът вече получи и сериозна подкрепа. Листваната на Nasdaq компания AlphaTON Capital обяви намерението си да направи "значителна инвестиция" в хардуера, необходим за поддръжката на мрежата, включително последно поколение GPU модели.

