Атаката започнала с фалшива инсталация на софтуер за програмиране и продължила с фалшиви интервюта за работа

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Binance разкри подробности за мащабна хакерска атака, при която от платформата са откраднати криптовалути на стойност близо 6,3 млрд. долара. Разследването показва, че престъпниците са използвали комбинация от фишинг, социално инженерство и компрометиран софтуер, включително инструмент с изкуствен интелект.

Според доклада на компанията атаката започнала през юни. Служител от екипа, който разработва портфейлите на Binance, решил да изпробва популярен AI инструмент за програмиране. Вместо оригиналния софтуер обаче той изтеглил подправена версия на Homebrew - широко използван инструмент за управление на софтуер от разработчици. Това станало след кликване върху злонамерена реклама.

Binance открила проблема, подменила устройството и сменила засегнатите пароли и идентификационни данни. Първоначалното проникване обаче разкрило на хакерите кои служители работят по разработката на криптопортфейлите. Така престъпниците получили възможност да продължат атаката чрез социално инженерство.

Един от тях се представил за ръководител на проект и се свързал с друг софтуерен инженер през легитимна платформа за търсене на работа. Той му предложил интервюта с фиктивен представител на човешките ресурси, а след това и с изпълнителния директор на несъществуваща компания.

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За да спечелят доверието на служителя, измамниците споделили профил в социална мрежа с лични снимки и видеоклипове. Binance определя подхода като "по-усъвършенстван и подвеждащ от досегашните методи за социално инженерство".

Последвало интервю, проведено изцяло чрез текстови съобщения. Инженерът получил задача, която трябвало да изтегли и инсталира. В нея обаче бил скрит зловреден код, който се задействал още при инсталацията. Той подменил легитимен инструмент за разработка с фалшива версия, чрез която нападателите можели да изпълняват команди на компютъра.

През октомври хакерите използвали компрометираното устройство, за да получат достъп до вътрешен AI инструмент на Binance. Чрез него те успели да разширят контрола си върху компютъра на друг разработчик от екипа. С откраднатите идентификационни данни на първия служител проникнали и в устройството на трети разработчик, откъдето задействали скрипта за кражбата.

В резултат от пет криптопортфейла били източени 233,46 милиона XRP. След това нападателите откраднали и други криптовалути, включително биткойн. Общата стойност на откраднатите активи достигнала близо 6,3 млрд. долара.

Извършителите все още не са установени. ФБР първоначално обвинило известна севернокорейска хакерска група, но Пхенян отрекъл да има участие. В доклада си Binance посочва, че преди пробива е предотвратила 57 предполагаеми кибератаки, свързани със Северна Корея.

Случаят показва как инструменти с изкуствен интелект, използвани за програмиране и вътрешни работни процеси, могат да се превърнат в допълнителна точка за проникване в корпоративните мрежи. Той разкрива и риска от комбинирането на автоматизирани технологии с добре подготвени измами, насочени към служителите.

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