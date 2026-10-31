Binance временно преустанови тегленията на клиентите си, а щетите са за над 6 милиарда долара

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Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, обеща да покрие всички загуби на своите клиенти след хакерската атака, причинила щети, оценени на рекордните 6,3 милиарда долара (5,6 милиарда евро). Според експерти зад атаката вероятно стои Северна Корея, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му се опитва да установи дали зад атаката стоят севернокорейски хакери.

"Разглеждаме въпроса", заяви американският президент пред журналисти.

Аналитичната компания "Ти Ар Ем Лабс" оценява с висока степен на увереност, че атаката е дело на "ТрейдърТрейтър"- хакерска група, свързана с Пхенян. През февруари 2025 г. ФБР приписа на същата група кражбата на 1,5 милиарда долара от платформата "Байбит" - дотогава най-голямата подобна атака в сектора.

Според Binance партньори на платформата са замразили приблизително половината от средствата, станали обект на атаката, или около 3 милиарда долара. Операциите по замразяването продължават.

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Най-голямата платформа за търговия с криптовалути в света по обем на сделките призна, че е станала жертва на "сложна атака", и временно преустанови тегленията на клиентите си.

Първоначалното разследване е насочило към хакерска атака срещу лаптоп на служител. Впоследствие обаче са били установени "допълнителни точки на пробив", съобщи компанията в социалната мрежа Екс, като обеща на клиентите си да "покрие всички загуби".

Във видеоизявление, публикувано днес, един от ръководителите на компанията Ричард Тенг заяви, че платформата е заделила над 6,34 милиарда долара от собствените си средства, за да покрие откраднатите активи. От тях криптовалути на стойност 5 милиарда долара вече са били налични, а останалата част се придобива на пазара.

"Никога не използваме средствата на клиентите, така че те не са засегнати", увери той, като уточни, че атаката е била насочена срещу портфейл на "Байненс", свързан с интернет.

"Тази атака не е извършена от един човек", добави Ричард Тенг. По думите му хакерите са успели да заобиколят вътрешните механизми за контрол и постепенно да заличат следите си.

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