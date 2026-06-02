След години спорове и съдебни битки криптовалутата TON ще се върне към оригиналното си име - Gram

2247 Скрийншот: @TuckerCarlson / X

Създателят на Telegram Павел Дуров обяви важна промяна за една от най-популярните криптовалути, свързани с платформата. Toncoin (TON) официално ще бъде преименувана на Gram (GRAM), което всъщност е името, предвидено за проекта още при първоначалното му създаване преди близо десетилетие. Решението идва след подкрепа от страна на общността и представлява поредна стъпка от инициативата MTONGA ("Make TON Great Again").

Важно е да се подчертае, че промяната засяга единствено името и борсовия тикер на криптовалутата. Самият блокчейн ще продължи да носи името TON (The Open Network), а всички потребителски активи, адреси, смарт договори, NFT колекции и DeFi приложения ще функционират без никакви промени. Разработчиците дори предупредиха потребителите да не се доверяват на предложения за обмен или миграция на токени, тъй като подобни оферти най-вероятно представляват измама.

Историята на Gram е една от най-драматичните в света на криптовалутите. Още през 2018 г. проектът Telegram Open Network привлече впечатляващите 1,7 милиарда щ. долара чрез първично предлагане на токени (ICO). Само година по-късно обаче американската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) оспори законността на проекта, а съдът определи Gram като нерегистрирана ценна книга. Това принуди Telegram да прекрати развитието на платформата, да върне средствата на инвеститорите и да плати сериозна глоба.

Вместо проектът да изчезне напълно, развитието му беше поето от независимата организация The Open Network, която продължи да изгражда блокчейна и екосистемата около него. Любопитното е, че името Gram никога не е било напълно премахнато от изходния код на проекта, което прави сегашното решение по-скоро завръщане към първоначалната идея, отколкото създаване на нов бранд.

Към момента криптовалутата има пазарна капитализация от около 5,5 милиарда долара и се търгува близо до 2 долара за монета. Очаква се борсите постепенно да започнат да отразяват новото име и тикер, но засега повечето платформи все още използват обозначението TON. Предстои да стане ясно дали връщането към името Gram ще даде нов тласък на проекта и ще помогне за по-силното му позициониране на криптопазара.

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