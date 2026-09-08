Одитите на сигурността не спират кибератаките, а криптозастраховането се свива

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Криптоплатформи са загубили над 3.63 млрд. долара заради хакерски атаки и кражби на частни ключове между януари 2025 г. и юли 2026 г. Това показва доклад на сайта за данни за криптопазара CoinGecko, цитиран от CNBC.

За периода са регистрирани 245 отделни инцидента. Най-големите 10 атаки са отговорни за повече от 72.5% от всички откраднати средства. Сред най-тежко засегнатите платформи е Bybit. През февруари 2025 г. от борсата бяха откраднати около 1.4 млрд. долара. Компанията за блокчейн анализи Elliptic свърза атаката със севернокорейски хакери. На второ място е KelpDAO със загуби от 292 млн. долара, а Drift Protocol е загубил 285 млн. долара.

Според CoinGecko най-сериозните щети са причинени от пробиви в инфраструктурата и веригата за доставки. При тях са откраднати над 1.8 млрд. долара.

При централизираните криптоборси основният риск остава компрометирането на частни ключове. При децентрализираните приложения значителен проблем са уязвимостите в интелигентните договори. Те са довели до загуби от около 546 млн. долара. Проблеми във вътрешните механизми на системите са довели до сериозни загуби за компании като Bitget, Binance и Hyperliquid.

Един от основните изводи в доклада е, че преминаването на независим одит на сигурността не означава, че една криптоплатформа е защитена от атаки. От 245-те регистрирани инцидента 147 са засегнали протоколи, които преди това са преминали независим одит. Въпреки това тези платформи са представлявали 88.44% от всички откраднати средства за разглеждания период.

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CoinGecko посочва, че традиционните одити често не обхващат всички възможни рискове. Много от атаките са насочени към външна инфраструктура, кодови промени, които не са били одитирани, или системни функции, които могат да бъдат манипулирани чрез атаки срещу управлението на протокола.

Само около 11% от инцидентите са били свързани с уязвимости в интелигентни договори, които попадат в обхвата на извършения одит. Въпреки това те са довели до загуби от около 396 млн. долара.

Централизираните борси използват различен модел за сигурност. Те обикновено не преминават през същите одити като децентрализираните протоколи, но са подложени на регулаторни изисквания и финансови проверки. Сред тях са механизмите за доказване на резервите. Тези мерки обаче не предпазват ефективно от атаките използващи социално инженерство или компрометиране на частни ключове.

На фона на увеличаващия се брой атаки активното покритие от водещите криптозастрахователни протоколи е намаляло с 20.2%. То се е свило от 163.2 млн. до 130.2 млн. долара. В същото време натрупаните изплатени обезщетения остават почти без промяна - около 33 млн. долара.

Според CoinGecko високият риск в криптосектора вероятно възпира потребителите както да предоставят капитал на застрахователните протоколи, така и да купуват покритие при по-високи цени. Към август 2026 г. пет от деветте разглеждани застрахователни протокола в блокчейн мрежите са спрели да работят или са променили основната си дейност.

Междувременно централизираните криптоборси започват да създават собствени фондове за защита на клиентите. Целта е от тези средства да се покриват загуби при успешни хакерски атаки.

Според доклада организирани престъпни групи и държавно подкрепяни хакери, включително групи от Северна Корея, използват криптомиксери, блокчейн мостове и разделени във времето тегления, за да затруднят проследяването на откраднатите средства.

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