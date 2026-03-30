Освен това те често разпродават крипто активите си, за да съберат капитал за влизане в AI сектора

Индустрията за добив на биткойн преминава през съществена трансформация, като все повече публични компании се ориентират към изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления. Причината е рязкото нарастване на разходите - добивът на 1 биткойн е доста по-скъп от неговата пазарна цена.

Според данни на CoinShares, средната цена за добив на един биткойн достига около 80 000 долара в края на 2025 г., докато пазарната стойност е около 67 000 долара. Така добивът на криптовалутата носи съществени загуби.

Допълнителен натиск оказват и техническите параметри на мрежата. Трудността на копаене отбелязва спад от близо 7,8% на 20 март - второто най-голямо понижение за годината. В момента са необходими около 133,8 трилиона хеш изчисления за откриване на нов блок, носещ награда от 3,125 BTC.

На този фон компаниите започват да пренасочват ресурсите си към по-стабилни източници на приходи. Подписаните договори за AI и HPC инфраструктура вече надхвърлят 70 милиарда долара, което показва ясно изместване на фокуса. Очакванията са до края на 2026 г. до 70% от приходите на някои миньори да идват именно от дейности, свързани с изкуствен интелект.

"Публично търгуваните биткойн миньори се сблъскват с неустойчива икономика, губейки около 19 000 долара на монета, и бързо се насочват към инфраструктура за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления", се посочва в анализ на сектора.

Този преход се финансира чрез продажба на натрупани биткойни и увеличаване на задлъжнялостта, което поражда опасения за дългосрочната стабилност на мрежата. Намаляването на изчислителната мощ може да повлияе на сигурността, ако тенденцията се задълбочи.

Още през последното тримесечие на 2025 г. анализаторите определят периода като "най-предизвикателния за миньорите от халвинга през април 2024 г.". Това, което започва като опит за диверсификация, постепенно се превръща в основен бизнес модел.

В резултат секторът се променя фундаментално. Все повече компании започват да функционират като оператори на центрове за данни, които паралелно продължават да добиват биткойн.

Бъдещето на индустрията обаче остава силно зависимо от цената на криптовалутата и надеждата тя да достигне отново нива около 100 000 долара.

