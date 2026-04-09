782 Снимка: iStock by Getty Images

Мистерията около създателя на биткойна отново излезе на преден план, след като журналистическо разследване на The New York Times посочи ново име зад легендарния псевдоним Сатоши Накамото.

Според публикацията това може да е британският криптограф Адам Блек - добре познато име в сферата на дигиталните финанси и настоящ главен изпълнителен директор на Blockstream.

Разследването се базира на редица косвени доказателства - сходен стил на писане между Блек и Накамото, анализ на мрежова активност, както и ключовата му роля в разработката на Hashcash.

Именно този алгоритъм стои в основата на концепцията за доказателство за работа (proof-of-work), върху която функционира биткойнът.

Въпреки това самият Адам Блек категорично отрече всички обвинения. В отговор на публикацията той заяви, че аргументите "не доказват нищо" и подчерта: "Мога да ви уверя още веднъж, че това наистина не съм аз".

От Blockstream също потвърдиха, че това не е първият случай, в който Блек е принуден да опровергава подобни твърдения.

Интересното е, че към разследването се е присъединил и Джон Карейру - журналистът, който разкри скандала с Theranos. Това допълнително придава тежест на публикацията, но въпреки това доказателства, които еднозначно да потвърдят самоличността на Накамото, все още липсват.

Междувременно мистерията остава неразгадана, а причините за това вероятно са повече от логични. Предполага се, че създателят на биткойна притежава около 1,1 милиона монети - сума, оценявана на десетки милиарди долари. Любопитното е, че тези средства не са местени от 2010 г. насам, което само засилва легендата около една от най-загадъчните фигури в света на технологиите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.