Мистерията около създателя на биткойна отново излезе на преден план, след като журналистическо разследване на The New York Times посочи ново име зад легендарния псевдоним Сатоши Накамото.

Според публикацията това може да е британският криптограф Адам Блек - добре познато име в сферата на дигиталните финанси и настоящ главен изпълнителен директор на Blockstream.

Разследването се базира на редица косвени доказателства - сходен стил на писане между Блек и Накамото, анализ на мрежова активност, както и ключовата му роля в разработката на Hashcash.

Именно този алгоритъм стои в основата на концепцията за доказателство за работа (proof-of-work), върху която функционира биткойнът.

Въпреки това самият Адам Блек категорично отрече всички обвинения. В отговор на публикацията той заяви, че аргументите "не доказват нищо" и подчерта: "Мога да ви уверя още веднъж, че това наистина не съм аз".

От Blockstream също потвърдиха, че това не е първият случай, в който Блек е принуден да опровергава подобни твърдения.

Тъкър Карлсън: ЦРУ е истинският създател на биткойна
Виж още Тъкър Карлсън: ЦРУ е истинският създател на биткойна

Интересното е, че към разследването се е присъединил и Джон Карейру - журналистът, който разкри скандала с Theranos. Това допълнително придава тежест на публикацията, но въпреки това доказателства, които еднозначно да потвърдят самоличността на Накамото, все още липсват.

Междувременно мистерията остава неразгадана, а причините за това вероятно са повече от логични. Предполага се, че създателят на биткойна притежава около 1,1 милиона монети - сума, оценявана на десетки милиарди долари. Любопитното е, че тези средства не са местени от 2010 г. насам, което само засилва легендата около една от най-загадъчните фигури в света на технологиите.

Джефри Епстийн се оказа свързан с развитието на биткойн
Виж още Джефри Епстийн се оказа свързан с развитието на биткойн

МВР санкционира прокурорката, влязла в спор с шофьор и карала в насрещното в София Днес
МВР санкционира прокурорката, влязла в спор с шофьор и карала в насрещното в София
35144
Как "най-красивото момиче на света“ изгради империя от 4,2 милиона долара преди 25-ия си рожден ден? Лайф
Как "най-красивото момиче на света“ изгради империя от 4,2 милиона долара преди 25-ия си рожден ден?
12573
Атлетико превзе "Камп Ноу" след 20 години чакане и отново е еврокошмарът за Барса Корнер
Атлетико превзе "Камп Ноу" след 20 години чакане и отново е еврокошмарът за Барса
7137
Акция "Чиста храна" откри връзки на депутати със затворени за нарушения обекти Бизнес
Акция "Чиста храна" откри връзки на депутати със затворени за нарушения обекти
5308
"Тихо лягам в земята ти. Ти ме повика, ЖИВОТ": Простихме се с Мишо Белчев Impressio
"Тихо лягам в земята ти. Ти ме повика, ЖИВОТ": Простихме се с Мишо Белчев
7738
Топ 10 на най-красивите места в света за 2026 г. Trip
Топ 10 на най-красивите места в света за 2026 г.
2176
Може ли алуминиевото фолио да се използва повторно Вкусотии
Може ли алуминиевото фолио да се използва повторно
887
3 зодии ще постигнат голям пробив до края на април Zodiac
3 зодии ще постигнат голям пробив до края на април
6883
През празничните дни - и дъжд, и слънце, температурите бавно тръгват нагоре Времето
През празничните дни - и дъжд, и слънце, температурите бавно тръгват нагоре
5514