Всяка година Пхенян подбира 200 от най-умните ученици, за да ги превърне в едни от най-добрите хакери в света

1508 Снимка: iStock by Getty Images

Северна Корея възнаграждава най-добрите си хакери, отговарящи за операции като хакването на криптоборсата "Байненс" (Binance), което ѝ донесе цели 6,3 милиарда долара, с придобивки като просторни апартаменти в столицата Пхенян и огромни суми в чуждестранна валута, въпреки многочасовата изтощителна работа, пише БТА.

Лидерът Ким Чен-ун е събрал първокласна армия от хакери, използвайки подобни стимули в програма, която съществува от повече от десетилетие. Според бегълци и анализатори програмата всяка година подбира 200 от най-умните гимназисти, които да изучават компютърно инженерство.

Накрая само малка част от тях стават хакери, но тази инвестиция вече се отплаща по впечатляващ начин, защото някогашната структура, която някога се занимаваши с дребни удари като нелегални сайтове за залози, успя миналия месец да извърши най-голямата киберкражба в световната история.

"Всъщност те са едно от тайните оръжия на Ким Чен-ун", казва Ким Хьон-гуан, севернокорейски бежанец, който обучава хакери за държавата преди да избяга в Южна Корея през 2004 година.

"Нито една друга страна не подготвя хакери по този начин, като систематично търси най-умните деца, за да ги превърне в агенти", добавя той. "Няма значение дали те искат да бъдат хакери, или не".

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

ФБР и "Байненс" твърдят, че Северна Корея е отговорна за хакерската атака срещу криптоборсата, но Пхенян отхвърля тези обвинения. Компании за разследване, използващи блокчейн технологии, приписват хакерската атака на севернокорейска група, известна под името "Трейдър Трейтър" (TraderTraitor).

Отричането на вина е част от тенденция, при която Северна Корея през годините отхвърля подобни обвинения, наричайки ги измислени политически провокации.

Системен подбор

Северна Корея създава киберподразделение през 1998 г., но повишава статута му, след като Ким идва на власт и обявява през 2013 г., че кибервойната, заедно с ядрените оръжия и ракетите, е "универсален меч" от критично значение за ударните способности на страната.

Подборът на кандидатите започва още в училище сред деца на 11 - 12 годишна възраст, като властите всяка година селектират между 150 и 200 учници, които да изучават компютърни науки, казват бившият обучител Ким Хьон-гуан и двама бегълци от Северна Корея, работили в сферата на информационните технологии.

След като навършат 17 години учениците с най-добри резултати се изпращат в най-добрите университети в Северна Корея и преминават през допълнителен подбор, след което няколко от тях биват избрани да бъдат приети в киберподразделението на въоръжените сили като хакери, добавят те.

Избраниците получават обучение в области като протоколи за криптовалути и обратно инженерство (разглобяване на продукт, устройство или софтуер, за да се разбере как е проектиран и как функционира) на чуждестранни хардуерни устройства, казва един от бегълците. Онези от тях, които не стават за хакери, са обучени да създават софтуер за приложения за западни фирми чрез работа от разстояние.

"Докато в Южна Корея най-добрите ученици се насочват към медицината и други престижни кариери, Северна Корея насочва най-добрите таланти в ядрени и кибер програми и на практика гарантира бъдещето им", казва почетният професор във Факултета по киберсигурност към Корейския университет Лим Джонгин.

Други привилегии, от които хакерите могат да се възползват, са пътувания в чужбина до съюзнически страни, като например Китай, където те могат да имат по-свободен достъп до интернет.

При успешни атаки военното подразделение на хакерите може да получи до 30% от печалбата от обира в щатски долари, а дори и апартамент в столицата, в който да могат да живеят и техните родители, казва Ким.

"Има свидетелства за успешни кибер служители, които получават жилища в Пхенян", казва Лим и добавя, че апартаментите могат да бъдат с размери до 132 квадратни метра.

Успешни служители също така получават право да станат членове на управляващата партия и да сключват престижни бракове с представители на елитни семейства, казва един от бегълците. Това обаче е малка група хора. Според оценки от 2024 г. на южнокорейската Национална разузнавателна служба в операциите за кибервойна на Северна Корея участват около 8400 души.

Севернокорейските държавни медии не отразяват публично успехите на хакерите, но редовно показват ученици, които демонстрират талант в програмирането. През 2015 г. Северна Корея открива "Мире " (в превод: "Учени на бъдещето") - булевард и жилищен комплекс, в строежа на които Ким Чен-ун според държавните медии активно е участвал.

В официалната терминология на Севера хакерите са назовавани "учени" или "изследователи", казва един от бегълците от КНДР.

Ролята на държавата

Други хакерски групи, свързани със Северна Корея, включват Групата "Лазарус" (Lazarus, Лазар), известна също като Ей Пи Ти 38, която през 2022 г. бе обвинена от САЩ, че е откраднала криптовалута от блокчейн мрежата "Ронин" на стойност стотици милиони долари. ФБР твърди, че "Трейдър Трейтър" са свързани с "Лазарус".

Държавната подкрепа прави севернокорейските хакери по-опасни и по-трудни за отблъскване, тъй като на практика колкото и атаки да извършат, за тях няма никакви последствия, което им позволява да подобряват стратегиите си, казват анализатори.

"В света на киберпрестъпленията често пъти, ако допуснеш грешкa, това е всичко, от което правоприлагащите органи се нуждаят, за да те хванат", казва Алек Зебрик старши мениджър за глобалните услуги в Азиатско-тихоокеанския регион в "Чейналисис" (Chainalysis).

Севернокорейските хакери обаче "правят това за режима, така че няма причина да спират", добавя той. "Те ще продължат да го правят дори след провали, защото за международната общност е много трудно да вземе мерки срещу тях".

Други групи, които са влизали в контакт със севернокорейски служители в сферата на информационните технологии, изкарващи средства за режима на Ким, като си намират работа от разстояние в технологичната сфера в западни компании, ги описват като много организирани, учтиви и запалени потребители на изкуствения интелект.

"Очевидно беше, че става дума за структура, която е военна. Стриктни графици, излъскани кубинки, всичко е много дисциплинирано", казва ютюбърът "Дивиар", който твърди, че е хакнал камери за наблюдение на севернокорейски служители в сферата на информационните технологии на работните им места.

"Да се каже, че те "използват много изкуствен интелект", би било твърде меко. Изкуственият интелект е основата на техните операции", казва той, като според него те си служат с платени потребителски профили за "Чат Джи Пи Ти" (ChatGPT), "Клод Коуд" (Claude Code) и "Курсор" (Cursor), наред с много други инструменти за изкуствен елемент.

"Те пишат код с тях, променят биографиите си и си помагат в създаването на нови. И дори фалшифицират документи и самоличности".

Според "Байненс" хакерите използвали фалшиво интервю за работа и скрит в реклама софтуер, за да проникнат в компютрите на служители, след което използвали вътрешен инструмент с изкуствен интелект, за да установят контрол над системите.

През 2025 г. екип за наблюдение на санкциите, съставен от служители от 11 страни от ООН, заяви, че "Трейдър Трейтър" са се сдобили с потребителски профили както за "Чат Джи Пи Ти", така и за "Дийпсийк" (DeepSeek).

Тежък труд

Начинът на живот на хакерите и на специалистите в областта на високите технологии в Северна Корея обаче е изтощителен, особено когато получат мисия или са изпратени в чужбина, казват бивши работници в сферата на информационните технологии и правозащитници.

Живот в казармени условия, честа работа в продължение на повече от 10 часа на ден, постоянно следене и строги цели са част от недостатъците, казват бивши работници в сферата на информационните технологии, интервюирани миналата година за доклад на сеулската правозащитна организация ПСКОР.

"Има неспирен натиск да се печелят още и още пари", казва изпълнителният директор на ПСКОР Нам Бада. "Стресът е невероятен, а от психическото натоварване хората развиват здравословни проблеми, които не са имали преди това".

Работниците в сферата на информационните технологии всеки месец трябва да изпълняват норматив в долари, в противен случай ги подлагат на унижения и други наказания, казва той. Въпреки това успехът на хакерите вероятно ще окуражи севернокорейския лидер, тъй като те стават все по-добри и по-амбициозни, смятат анализатори.

"Виждаме, че те все повече се насочват към това, което наричаме "лов на едър дивеч", казва Зебрик. "Така че те атакуват по-големи структури, разполагащи с по-големи авоари, до които биха могли да се доберат. Това са по-трудни мишени", добавя той. "Както обаче можем да видим в случая с "Байненс", печалбата определено може да оправдае вложеното от тях време".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.