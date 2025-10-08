Парите се ползват за развитието на ядрената програма на Пхенян

Хакери, работещи за севернокорейското правителство, са откраднали над 2 милиарда долара в криптовалута от началото на 2025 г., според анализаторската фирма Elliptic, специализирана в блокчейн разследвания.

В публикация от вторник компанията посочва, че това е "най-голямата годишна сума в историята — при това с оставащи още три месеца до края на годината", като изчислението се основава на повече от 30 хакерски атаки от началото на годината.

Предишният рекорд бе през 2022 г., когато Северна Корея открадна криптовалута на стойност 1,35 милиарда долара. Общата сума на откраднатите дигитални активи от режима след 2017 г. възлиза на поне 6 милиарда долара, според Elliptic, като компанията уточнява, че реалната стойност вероятно е по-висока.

"Действителната сума може да е още по-голяма. Приписването на кибер кражби на Северна Корея не е точна наука," се посочва в публикацията.

"Известни са ни и други случаи, които имат характерни признаци на севернокорейска дейност, но липсват достатъчно доказателства за категорично приписване. Някои кражби вероятно не са докладвани и остават неизвестни," добавя Elliptic.

Компанията уточнява, че основните цели на севернокорейските хакери остават криптоборсите, но все по-често се атакуват и заможни частни лица, които притежават големи количества дигитални активи.

Elliptic отбелязва, че през 2025 г. повечето кражби са извършени чрез социално инженерство — техники, при които хакерите подвеждат или манипулират хора, за да получат достъп до криптоактиви.

"Това представлява промяна спрямо по-ранните атаки, при които в много случаи се експлоатираха технически уязвимости в инфраструктурата на криптовалутите," пише компанията.

"Промяната подчертава, че слабата точка в сигурността на крипто системите все повече е човешкият фактор, а не технологиите."

Оценките на Elliptic съвпадат с тези на други международни организации. През 2024 г. Съветът за сигурност на ООН изчисли, че между 2017 и 2023 г. Северна Корея е откраднала около 3 милиарда долара в криптовалута. Като се добавят 2 милиарда за 2025 г. и 742,8 милиона за 2024 г., общата стойност се доближава до 6 милиарда долара.

Правителствата на Япония, Южна Корея и САЩ също обвиниха севернокорейски хакери в кражба на над 659 милиона долара през 2024 г., което приблизително съвпада с оценката на Elliptic.

ООН смята, че режимът на Ким Чен-ун използва откраднатите криптоактиви за финансиране на ядрената си програма.

Настоящият рекорд за 2025 г. се дължи основно на огромната кражба на над 1,4 милиарда долара от криптоборсата Bybit, която според ФБР и няколко фирми за блокчейн мониторинг е извършена от севернокорейски хакери.

Сред други известни жертви на севернокорейските атаки през последните години са играта Axie Infinity - кражба на 625 милиона долара (2022 г.), крипто стартапът Harmony - 100 милиона долара (2022 г.) и борсата WazirX - 235 милиона долара (2024 г.).

