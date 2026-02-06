Цената за добив на един биткойн е с над 20 000 долара по-висока от стойността на една крипто монета

1199 Снимка: iStock by Getty images

Рязкото поевтиняване на биткойн - до нива, невиждани от есента на 2024 г. -започва да има директни последици за добивната индустрия. Към момента цената на най-голямата криптовалута се колебае малко над 63 000 долара, далеч под психологическата граница от 70 000 долара, което прави копаенето ѝ икономически неизгодно за все по-голям брой компании.

Спадът, съчетан с растящите разходи за електроенергия, принуждава някои големи оператори да изключват част от изчислителното си оборудване, съобщава Bloomberg. Индексът "hash price", който показва потенциалните приходи от добив, е достигнал най-ниската си стойност в историята, по данни на компанията за миньорски услуги Luxor Technology.

Според Coindesk средната цена за добив на един биткойн вече е около 87 000 долара - значително над текущата пазарна стойност на актива. Това превръща копаенето в губещо начинание дори за мащабни операции с оптимизирана инфраструктура.

Ситуацията напомня на сътресението от 2021 г., когато Китай забрани криптокопаенето, а част от анализаторите предупреждават, че спадът може да продължи. В криптообщността се появяват и песимистични прогнози за възможно понижение до 30 000 долара.

"Спадът е исторически - най-големият от забраната в Китай насам", коментира пред Bloomberg Хари Судок, главен търговски директор на CleanSpark. По думите му комбинацията от зимни бури, които вдигат цените на тока, и по-широкия разпродажбен натиск върху технологичните акции е ключов фактор за ситуацията.

Временното изключване на добивно оборудване при екстремни климатични условия или скокове в цените на електроенергията не е нещо необичайно. По-рядко срещан е сценарият, при който миньорите масово се оттеглят заради продължителен и дълбок ценови срив.

Понижението идва и в неудобен момент за криптосектора. Биткойн често е представян като "убежище" в периоди на геополитическа и икономическа несигурност, но реалността в последните месеци показва различна картина. Докато криптовалутите поевтиняват, златото достигна рекордни стойности в края на миналата година, преди да се стабилизира на по-високи нива от предишните.

Инвеститорът Майкъл Бъри, известен с успешния си залог срещу ипотечния пазар през 2008 г., предупреди в публикация, че нови разпродажби могат да доведат до "спирала на срив", от която възстановяването ще бъде трудно. Според него няма "органична причина" спадът на биткойн да се забави или спре.

На този фон част от компаниите започват да пренасочват инфраструктурата си. Вместо за криптодобив, изчислителните мощности се използват за обучение и поддръжка на AI модели - ход, който изглежда логичен на фона на бума в изкуствения интелект. Дали обаче това ще се окаже по-сигурна алтернатива, предстои да стане ясно, тъй като и около AI сектора вече се появяват признаци на охлаждане на инвеститорския ентусиазъм.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.