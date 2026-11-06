Децата използват технологиите с лекота, но това невинаги означава, че разпознават рисковете онлайн. Как един различен час на класа може да им помогне да мислят критично и да вземат по-информирани решения в дигиталния свят?

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Телефоните в училище обикновено са повод за един и същ разговор - как разсейват учениците и отклоняват вниманието им от учебния процес. Но могат ли поне за един час да се превърнат от източник на разсейване в инструмент за учене?

Именно такава възможност предлага образователната платформа "Онлайн умници" на А1, която помага на учителите да превърнат темите за онлайн безопасността в практически занимания. Чрез готови учебни материали, интерактивни игри и куизове учениците могат да проверяват знанията си и да упражняват умения, които са им необходими в дигиталното ежедневие.

Представете си час на класа, в който децата не просто слушат за опасностите в интернет, а сами трябва да преценят дали дадена новина е истинска, как да реагират на съмнително съобщение или дали могат да се доверят на отговор, генериран от изкуствен интелект. Това са ситуации, с които много от тях вече се сблъскват, но невинаги знаят как да реагират.

Поколението, което е онлайн, но невинаги е подготвено

Днешните ученици израстват със социалните мрежи, приложенията и дигиталните платформи. Те се ориентират бързо в технологиите, общуват и търсят информация с няколко докосвания на екрана. Тази увереност обаче не означава непременно, че могат да разпознаят манипулирана снимка, фалшив профил или опит за онлайн измама.

Според проучване на Blue Point за А1 сред 600 младежи на възраст между 14 и 20 години 55,8% свързват дигиталната грамотност преди всичко с технически умения. Проверката на снимки и видеосъдържание остава на последно място сред посочените умения - с 35%. Данните показват защо критичната оценка на информацията заслужава повече внимание и в училище.

Знаеш ли какво да направиш?

Получавате съобщение от приятел с линк към сайт, който изисква личните ви данни. Попадате на видео, което изглежда истинско, но съдържа съмнителни твърдения. Или задавате въпрос на изкуствен интелект и получавате подробен и убедителен отговор. Как бихте реагирали?

Подобни ситуации изискват умението да разпознаеш потенциалния риск, да провериш информацията и да прецениш как да постъпиш. Затова дигиталната грамотност има нужда не само от теоретични обяснения, но и от практически занимания, в които децата могат да приложат знанията си.

Един час на класа, различен от обичайното

Разговорите за онлайн безопасността между родители и деца са важни, но съветите невинаги са достатъчни. Училището дава възможност учениците да упражняват знанията си чрез интерактивни занимания - например куиз за разпознаване на фалшиви новини или игра, в която трябва да изберат как да реагират в конкретна онлайн ситуация.

Това е и идеята на кампанията "С Онлайн умници в час", в която учителите могат да използват готови учебни подготовки и материали от платформата. Темите включват онлайн измами, защита на личните данни, фалшиви новини и отговорно използване на изкуствен интелект. След урока учениците могат да проверят наученото чрез интерактивни куизове и задачи, а преподавателите получават отправна точка за разговор по въпроси, които са част от дигиталното ежедневие на децата.

Игрите превръщат знанията в полезни навици

Обучението може да продължи и извън класната стая. Чрез допълнителни игри, куизове и предизвикателства в "Онлайн умници" учениците могат да затвърждават знанията си и да трупат точки в класацията на платформата, а най-добре представилите се имат възможност да спечелят награди.

Кампанията "С Онлайн умници в час" продължава до 13 декември 2026 г., като учителите могат да се включат чрез безплатните материали в специалната секция на платформата. По този начин практическите занимания и игровите елементи насърчават учениците да се връщат към наученото и да го прилагат в ежедневието си.

Отвъд игрите и наградите обаче стои по-важната цел - изграждането на полезни дигитални навици. Защото умението да използваш дадено приложение не означава непременно, че можеш да разпознаеш рисковете в него. Именно затова въпросът не е само дали телефоните трябва да имат място в класната стая, а как училището може да помогне на децата да ги използват по-безопасно и отговорно.

Учителите могат да разгледат готовите образователни материали и да се включат в кампанията "С Онлайн умници в час" чрез платформата "Онлайн умници" на А1.