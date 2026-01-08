В днешния динамичен свят технологиите се развиват с невероятни темпове, а професиите, които ще бъдат актуални след 5-10 години, все още дори не съществуват. Световният икономически форум прогнозира, че до 2030 г. 22% от работните места ще бъдат променени, като ще бъдат създадени 170 млн. нови длъжности, а 92 млн. ще изчезнат.

Новите технологии отварят врати към професии, които не изискват задължително диплома по информатика, а готовност да се учиш и да използваш дигиталните инструменти в своя полза. Сега е моментът бизнесът и правителствата да работят заедно, да инвестират в умения и да изградят справедлива и устойчива работна сила в световен мащаб.

Новите технологии не просто променят професиите - те създават изцяло нови

Днес вече има специалисти по етика на изкуствения интелект, аналитици на данни в земеделието, оператори на роботи в логистиката, дизайнери на виртуална реалност, обучители на AI системи, дори мениджъри на дигитална репутация. Някои от професиите на бъдещето дори още нямат имена. С навлизането на роботика, зелени технологии и автоматизация ще се появят техници по поддръжка на смарт устройства, консултанти по дигитална етика, експерти по устойчиви данни и дори дигитални лични асистенти, които работят с изкуствен интелект, за да подпомагат хората в ежедневието. Общото между всички тях? Те изискват дигитална грамотност - независимо дали работите в офис, на полето или в малък семеен бизнес.

А преквалификацията вече не е трудна. Представете си човек, който е работил като касиер, но след курс по дигитални умения започва работа като онлайн обслужващ мениджър. Или майстор, който след обучение създава страница във Facebook и приема поръчки онлайн. Или служител в администрацията, който използва електронни услуги, за да пести часове бюрокрация. Това не са далечни примери - това се случва тук и сега.

Снимка: ЦРЧРРИ

Как да направиш крачка към новите професии

И тук идва добрата новина - всичко това може да се научи. Обученията по дигитални умения, организирани от Агенцията по заетостта, са именно шанс да направите първата крачка към новите професии. Курсовете покриват всичко - от основите на работата с компютър и интернет до по-напреднали теми като онлайн комуникация, защита на данни, създаване на съдържание, работа в облачни системи и ефективно използване на съвременни технологии.

Това не са просто курсове - това е подготовка за бъдещето, което вече е тук. След тях човек може да управлява онлайн присъствието на фирмата си, да създава визуално съдържание, да използва дигитални инструменти за анализ, да пести време и ресурси чрез автоматизация. Умения, които до вчера изглеждаха "екстра", днес са задължителни.

Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции". Те са напълно безплатни, подходящи за хора между 16 и 65 години и завършват с официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и признат в целия Европейски съюз. Това е не просто документ, а реално доказателство за знания, които могат да се приложат веднага - у дома, в работата, в училище.

Светът няма да се върне назад - но можем да изберем дали да останем зрители, или да бъдем част от промяната. Ако искате да направите своето "селфи с бъдещето", започнете с дигиталните умения днес.

Повече информация за безплатните обучения ще откриете на сайта на Агенцията по заетостта или в най-близкото бюро по труда.

Съдържание на: ЦРЧРРИ
