Една от темите в инициативата „Месец на онлайн безопасността“ е посветена на алгоритмите и как платформите задържат вниманието

6199 Източник: Yettel

Над 330 учители вече се включиха в инициативата "Месец на онлайн безопасността", която през октомври кани училищата в цялата страна да поставят дигиталния свят във фокуса на занятията си. Чрез разнообразни интерактивни формати учениците от 1. до 12. клас научават повече за работата с изкуствен интелект, справянето с онлайн тормоза и речта на омразата, както и за създаването на здравословни навици за ползване на технологиите. За провеждането на дейностите преподавателите могат да използват безплатни ресурси за всички образователни етапи.

Инициативата се организира от Yettel и платформата Prepodavame.bg с медийната подкрепа на bTV.

Как изглеждат тези занимания на практика показаха учениците и преподавателите от столичното 81. СУ "Виктор Юго", което бе домакин на специално събитие с дейности от инициативата. Според директора Елена Налбантова училището има ключова роля да подготви подрастващите за дигиталната среда и да им помогне да осъзнаят реалните последици от действията си в интернет.

Източник: Yettel

"Като училище имаме ангажимента да изграждаме у учениците умението да правят самостоятелна преценка, да проверяват информацията, да развиват критично мислене, медийна грамотност, както и да ги насърчим да споделят, когато се тревожат по такива теми", заяви тя по време на събитието.

Онлайн безопасността на практика

Учениците се включиха в интерактивни и творчески занимания, които показаха как темите могат да бъдат представени в клас. Дванадесетокласници участваха в отборна викторина за изкуствения интелект, дезинформацията, онлайн тормоза и осъзнатото ползване на технологиите. Две ученички водиха играта, а отборите избраха имена, свързани с дигиталния свят - "Дигитални детективи", "Онлайн мозъци", "Кибергерои".

Източник: Yettel

В друга от дейностите - "Гласът има значение" - учениците имаха за задача да създадат кампания с послания срещу онлайн тормоза, като нарисуват постер, заснемат видео или напишат публикация по темата. Под ръководството на Танка Латовска, учител по математика и информатика и ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" в 81. СУ, те създадоха постер с помощта на AI инструмента Google Gemini. Според нея децата често се предоверяват на изкуствения интелект, а родителите имат нужда от допълнителни материали, които да ги подкрепят в разговорите по темата у дома.

Източник: Yettel

"Много съм доволна от подбора на темите, върху които се фокусира инициативата - с учениците дискутираме всички тях. Платформата ни предлага презентация по всяка тема и въпроси, на които учениците да отговарят, а това е много ценно. Съществено е и наличието на материали за родителите", сподели тя.

Друго занимание насочи вниманието на учениците към времето, което прекарват онлайн. Заедно с Деница Георгиева, преподавател по журналистика и медийни продукти, те обсъдиха как платформите задържат вниманието им и ги подтикват да останат по-дълго. След това се разделиха на отбори, като всеки трябваше да предложи правила за балансирано ползване и управление на времето в конкретна платформа - TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Сред правилата гимназистите посочиха да не използват мобилен телефон по време на хранене, да оставят устройството поне един час преди лягане, да въведат лимит на екранното време, както и да си измислят малко "наказание", което да прилагат, ако го надвишат.

Източник: Yettel

Както училището, така и семейството имат основна роля за ограничаването на прекомерната употреба на устройства и изграждането на здравословни навици, смята Деница Георгиева. Сред темите от библиотеката с ресурси "Компас в дигиталния свят" на първо място по важност тя поставя етиката в дигиталния свят - въпросите за авторството и отговорността в ерата на AI.

Източник: Yettel

"Платформата е много полезна, защото спестява време и ресурс на учителите за подготовка", сподели тя след практическото занимание и добави, че за децата е много важно да умеят да боравят с технологиите, а обучението чрез активен диалог в класната стая е наистина ефективно.

Ролята на училището

В 81. СУ вече са предприети конкретни стъпки по темите, които обхваща инициативата. От миналата учебна година на учениците е забранено да ползват мобилни телефони, като по наблюдения на училището след въвеждането на мярката постепенно са намалели и агресивните прояви. От тази учебна година е въведен предмет "Изкуствен интелект" в 10. клас, а дебатите за баланса между дигиталния и реалния живот са редовна част от разговорите с учениците. Тази активна работа по темите за онлайн безопасността и дигиталните умения е и причината училището с готовност да приеме домакинството на специалното събитие за инициативата.

Директорът Елена Налбантова подчерта значението на достъпните практически ресурси: "Преподавателите имат нужда от допълнителни експертни материали, уроци, работни листове, затова платформи като "Компас в дигиталния свят" са изключително полезни. Правим обучения, но бързият достъп до готови ресурси е от голямо значение".

В рамките на събитието гимназисти от профил "Журналистика" влязоха в ролята на водещи в училищното студио и проведоха интервю с журналиста Митьо Маринов, водещ на уикенд блока "Тази събота и неделя" по bTV. По време на разговора една от ученичките разказа, че не чете новинарски сайтове, тъй като ѝ е трудно да се ориентира кое е истина и кое - не, и се информира от TikTok профилите на новинарски медии, като btvnovinite, защото "там новините се показват най-бързо".

Източник: Yettel

"Социалните медии направиха така, че всеки може да бъде източник на новини. Не трябва да забравяме обаче основния журналистически подход, който изисква информацията да се проверява в поне два независими един от друг официални източника", отбеляза Митьо Маринов пред учениците.

Гости в студиото бяха и Стан и Стефи - популярните създатели на дигитално съдържание, които от години подкрепят инициативите на Yettel за онлайн безопасност. Учениците им зададоха въпроси за влиянието на социалните медии и отговорността на инфлуенсърите. Стан постави акцент върху дигиталния отпечатък - всичко публикувано оставя следа и може да бъде използвано и разпространявано. "При нас стои изборът дали да правим това, което е в тренда и се гледа масово, за да трупаме лайкове и гледания, или да създаваме стойностно съдържание", сподели той.

Източник: Yettel

Викторини, творчески задачи и дискусии като тези в 81. СУ могат да проведат и учители от цялата страна с безплатните ресурси на "Компас в дигиталния свят". До края на октомври те могат да се включат в "Месец на онлайн безопасността" и да помогнат на учениците си да превърнат разговорите за дигиталния свят в конкретни умения - да проверяват информацията, да реагират при онлайн тормоз и да управляват по-осъзнато времето си пред екрана. За най-активните преподаватели и училища са предвидени и награди.