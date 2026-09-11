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Началото на учебната година е подходящ момент не само за нови тетрадки и учебници, но и за преосмисляне на технологиите, които ученикът използва всеки ден. Компютърът вече е важна част от учебния процес. Дори игрите могат да имат стойност. Един ученик има нужда от мощен компютър за програмиране и по-тежки приложения. Друг може да бъде запален по четенето с четец за е-книги. Трети има нужда от спокойно място за концентрация или от повече време далеч от телефона.

Подбрахме пет устройства, които покриват различни аспекти от ежедневието на ученика. В правилната ситуация всяко от тях може да помогне за по-добра организация, концентрация или почивка. Освен това от tbi bank имат решение как тези джаджи да станат още по-достъпни.

С карта Visa neon от tbi bank ежедневните покупки могат да се комбинират с различни услуги за управление на личните финанси. Всичко е достъпно през приложението на tbi bank, което позволява не само разплащане, но и пазаруване, спестяване и избор на начин за финансиране на покупки.

Приложението дава възможност за откриване на безплатна разплащателна сметка с карта neon, извършване на неограничен брой незабавни преводи в евро без такси и плащане на битови сметки без допълнително оскъпяване. Разходите за всички покупки, направени с карта neon във физически или онлайн магазин, могат да бъдат разделени на равни месечни вноски - точно за началото на учебната година опциите за 3 и 6-месечни вноски са без такса или лихва.

Още една от функциите е насочена специално към пазаруването. В приложението има шопинг мол с над 250 големи онлайн магазина - включително такива за техника, през който потребителите могат да пазаруват, като в зависимост от конкретната оферта получават и парични награди (до 20% от похарченото при някои търговци обратно по сметката).

Приложението може да се използва и за спестяване. Потребителите могат да откриват гъвкави спестовни сметки "Касичка" или депозити с посочени от банката лихвени проценти, които достигат до 3% за депозити в евро.

Регистрацията и откриването на сметка могат да се извършат изцяло онлайн за няколко минути, без посещение на банков офис.

А сега, ето и устройствата които сме харесали:

Lenovo LOQ 15 Gen 11 - лаптоп за сериозни задачи

Лаптопът остава най-универсалното устройство за един ученик. То е своеборазен прозорец от възможности и забавления. С него могат да се черпят нови знания, да се правят презентации, да се учи програмиране, да се гледат филми или да се играе. Но ако машината е по-мощна, то детето може да се научи да обработва снимки и видео, да прави 3D модели на Blender или дори да създава инструменти за изкуствен интелект. А игрите не са за подценяване. Много от тях имат интересни истории и помагат за ученето на чужд език.

Lenovo LOQ 15 Gen 11 е ориентиран към потребители, които искат повече производителност. Той е един от най-оптималните модели предлагащи максимум добри възможности на достъпна цена.

За около 1250 евро може да откриете вариант с процесор AMD RYZEN 7, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 GB GDDR7, 16 GB RAM памет и 512 GB SSD. За около 200 евро повече може да откриете вариант с видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060, процесор Intel Core i7, 24 GB RAM памет и 1TB SSD. 

Екранът е качествен 15-инчов IPS с  99% покритие на sRGB, което го прави удачен за обработка на снимки и видео.

Именно голямата мощ на Lenovo LOQ 15 Gen 11, идваща на достъпна цена, е причината да изберем устройството. То просто има огромен потенциал.

Kindle 11th Gen 16 GB - за повече четящи деца

Електронният четец има съвсем друга роля. Той не се опитва да замени лаптопа или таблета. Неговата задача е да направи четенето по-удобно.

Kindle 11th Gen 16 GB разполага с 6-инчов E Ink дисплей с резолюция 1448x1072 пиксела и плътност 300 ppi. Екранът е монохромен и е създаден за четене, а не за гледане на видео или социални мрежи. Има сензорно управление и предна подсветка.

Паметта от 16 GB е достатъчна за хиляди електронни книги. Устройството тежи около 158 грама и е с дебелина 8 мм. Това го прави значително по-лесно за носене от купчина хартиени книги.

Kindle има и друга важна характеристика за учениците. Батерията може да издържи до шест седмици. Това означава, че ежедневното зареждане не е част от рутината.

За ученик, който трябва да чете много художествена литература или допълнителни материали, Kindle може да бъде една от най-практичните покупки за учебната година. Но най-вече - той може да запали детето ви по това да чете.

Apple iPad 11 с A16 - таблет за малки творци

Ако Kindle е специализиран инструмент за четене, iPad е много по-универсален. Таблетът може да служи като електронна тетрадка, устройство за видеоконферентна връзка, четец, мултимедиен център и компютър за по-леки задачи.

Apple iPad 11 с A16 има 11-инчов Liquid Retina дисплей с IPS технология. Резолюцията е 2360 х 1640 пиксела, а яркостта достига 500 нита. Поддържа се True Tone, както и Apple Pencil. Сърцето на таблета е чипът A16. Той има 5-ядрен процесор, 4-ядрен графичен процесор и 16-ядрен Neural Engine. Това е достатъчно за офис приложения, браузване, обработка на документи, видеоконференции, мултимедия и голяма част от приложенията за обучение.

Налични са версии със 128, 256 и 512 GB памет. Таблетът тежи 477 грама във Wi-Fi версията и е с дебелина 7 мм. Има USB-C порт, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Предната 12-мегапикселова камера с Center Stage е полезна за онлайн уроци и видеоконференции. Задната камера също е 12 MP и може да записва 4K видео. Apple посочва до 10 часа работа при сърфиране през Wi-Fi или гледане на видео. Това е важно за ученик, който използва таблета през целия учебен ден.

Най-голямата му сила е гъвкавостта и специализираните приложения, достъпни само за Apple. Например Procreate - приложение, което не отстъпва на Photoshop за дигитални артисти и художници.

Huawei FreeBuds 7i - концентрация без излишен шум

Шумът е един от най-сериозните врагове на концентрацията. Това е особено очевидно при учене вкъщи, в училищен двор, обществен транспорт или шумно кафене.

Huawei FreeBuds 7i са едни от най-достъпните и същевременно добри безжични слушалки с активно шумопотискане. Те използват 11-милиметрови четиримагнитни динамични говорители, които осигуряват дълбок бас и кристален звук. Освен това слушалките са с Hi-Hi-Res Audio Wireless за пълно меломанско изживяване.

Слушалките тежат около 5,4 грама всяка. Имат сензорно управление, което позволява управление на музиката и силата на звука, както и превключване между режимите за шумопотискане. Свързването с лаптоп, смарфон или таблет става за секунди.

Батерията осигурява до 8 часа възпроизвеждане с изключено ANC. При включено активно шумопотискане времето пада до 5 часа. С помощта на кейса общата автономност достига до 35 часа без ANC и до 20 часа с включено ANC.

Самите слушалки имат защита IP54 срещу прах и пръски. По своите възможности Huawei FreeBuds 7i съперничат на доста по-скъпи модели и естествено са лидер в класа си.

За ученика FreeBuds 7i могат да имат две роли. Те могат да осигурят спокойствие при учене. Активното шумопотискане елиминира страничния шум и дори говора на тълпата. Същевременно те са идеални за слушане на музика, аудиокниги и образователни материали в свободното време.

JBL GO 5 - малка колонка за почивка

Не всяка джаджа в ученическия комплект трябва да бъде свързана с учене. Почивката също е част от продуктивността.

JBL GO 5 е компактна Bluetooth колонка, която може да бъде използвана у дома, в двора или при пътуване. Тя има 45-милиметров говорител и мощност 4,8 W RMS. Колонката има USB-C порт и предлага до 8 часа възпроизвеждане с едно зареждане.

JBL GO 5 е създадена и за по-активна употреба. Има защита IP68 срещу вода и прах, както и устойчивост на изпускане. Поддържа и Auracast.

Това я прави удобна за моменти, в които ученикът просто иска да се откъсне от учебниците и да вземе любимата си музика навън. Музиката може да бъде част от почивката между две учебни сесии. Важното е границата между почивка и разсейване да остане ясна.

С подкрепата на: tbi bank
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