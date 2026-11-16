611 Снимка: Amazon

Amazon обнови серията си електронни четци Kindle с нови версии на базовия модел, Paperwhite и Colorsoft. Най-скъпият от тях е Kindle Colorsoft, който предлага цветен E-Ink дисплей и по-премиум изработка. Цената му обаче е сериозна за устройство, предназначено основно за четене на книги.

Новият Kindle Colorsoft започва от 290 долара за версията с 16 GB памет. По-скъпият вариант Signature Edition струва 320 долара и предлага 32 GB памет, алуминиев гръб и избор между графитено и тъмночервено покритие Fig.

Amazon за първи път добави цветен дисплей към серията Kindle през 2024 г. с оригиналния Colorsoft. Новото поколение е по-тънко и леко от предшественика си и има екран, който достига до самите краища на корпуса. За собствениците на първия модел обаче няма особено много причини да преминат към новия.

Основното изживяване при четене остава почти непроменено. И двете поколения разполагат със 7-инчов цветен E-Ink дисплей. Резолюцията е 300 пиксела на инч при черно-бяло съдържание и 150 пиксела на инч при цветни изображения.

Голямото предимство на Colorsoft пред стандартните Kindle устройства е възможността да показва книгите и илюстрациите в оригиналните им цветове. Това го прави особено подходящ за комикси, графични романи и готварски книги. Цветният екран е полезен и за хората, които обичат да маркират различни пасажи с различни цветове.

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Все пак цветовете не са толкова наситени и ярки, колкото тези на таблет като iPad. Те изглеждат сравнително приглушени, но осигуряват осезаема разлика спрямо традиционните черно-бели дисплеи на Kindle.

Екранът позволява настройка на цветовата температура. Така потребителят може да премине към по-топъл, жълтеникав оттенък, който е по-комфортен за очите при четене вечер. Налична е и функция за автоматично регулиране на яркостта.

По отношение на батерията Amazon обещава до осем седмици работа с едно зареждане. За сравнение, Kindle Paperwhite достига до 12 седмици според производителя. При тестовете на TechCrunch батерията на Colorsoft също се е оказала достатъчно издръжлива, за да не се налага често зареждане.

Една от малките, но полезни промени е преместването на бутона за включване. При предишния модел той се намираше в долната част до USB порта за зареждане. Това създаваше риск от случайно натискане при хващане на устройството. В новия Colorsoft бутонът е преместен в горния десен край на корпуса.

Версията Signature Edition прави по-добро впечатление и с алуминиевия си гръб. Според теста на TechCrunch покритието се е запазило добре дори при използване без предпазен калъф. По-тънкият корпус също допринася за по-удобното държане на устройството.

Kindle Colorsoft е водоустойчив, което го прави подходящ за четене във ваната или край басейна. Друго предимство е, че екранът рядко се нуждае от опресняване. При тестовете не е забелязан и съществен ефект на остатъчно изображение, при който текстът от предишна страница остава видим след смяната ѝ.

Signature Edition поддържа и магнитен калъф с вградени бутони за прелистване на страниците. Той се свързва чрез контактни конектори на гърба на устройството. Авторът на теста обаче не е имал възможност да изпробва този аксесоар.

Най-сериозният недостатък на новия Kindle Colorsoft остава цената. 290 долара за базовата версия и 320 долара за Signature Edition са значителна инвестиция за устройство, което служи основно за четене.

За хората, които държат на цветния дисплей, новият модел е интересна възможност. За всички останали обаче стандартните Kindle и Paperwhite предлагат по-разумен баланс между цена и функционалност. Техните начални цени са съответно 169,99 и 199,99 долара.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.