Новите устройства могат самостоятелно да патрулират в домове и търговски обекти, да създават карти на помещенията и да реагират при съмнителна активност. Цените започват от 249,99 долара

666 Снимка: Ring, Amazon

Ring, компанията за системи за видеонаблюдение, собственост на Amazon, представи два нови продукта за охрана на домове и бизнес обекти. Става дума за летящ дрон с камера и наземен робот на колела. И двете устройства използват изкуствен интелект, за да се придвижват самостоятелно и да наблюдават определени пространства.

Новите разработки са част от стратегията на Ring да превърне традиционните системи за домашна сигурност в по-автономни решения. Компанията създава и специално подразделение с името Ring Robotics, което ще отговаря за развитието на роботизираните устройства.

Дронът се нарича Drone Cam и представлява летяща вътрешна охранителна камера. Когато не се използва, той стои в зарядна станция. Може да излита по предварително зададен график или да реагира на сигнали от други устройства на Ring. Например, ако сензор или камера засече подозрителна активност в друга част на жилището, дронът може автоматично да се отправи натам, за да провери ситуацията.

Устройството е приблизително с размерите на лаптоп. То разполага с камера за запис на видео с висока резолюция и LED осветление за наблюдение при слаба осветеност и през нощта. Собствениците ще могат да го управляват чрез Alexa Home Map и да следят какво се случва в дома им, докато са навън или на почивка. Drone Cam трябва да се появи на пазара в края на януари на цена от 249,99 долара.

Вторият продукт е Rover Cam. Това е робот на колела, предназначен основно за охрана на търговски обекти. Той може да патрулира самостоятелно в помещения с площ до 5000 квадратни фута, или около 465 кв. м. Движението му може да бъде програмирано за определени часове, а видеото се предава директно към мобилното приложение на Ring.

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Роботът може автоматично да започне запис, когато разпознае присъствието на човек. Разполага и с перископична камера, която позволява наблюдение над препятствия. Налична е двупосочна аудиовръзка, чрез която операторът може да разговаря дистанционно с хората, които устройството срещне. Rover Cam ще излезе на пазара в средата на декември. Цената му ще бъде 1000 долара.

И двете устройства използват собствената система на Ring, наречена AI Pilot. Тя комбинира модели за компютърно зрение, сензори и облачна обработка на данни. Целта е роботите да могат самостоятелно да се ориентират в помещенията, да изследват разпределението им и да създават подробни карти на пространствата, които охраняват.

"Това е все едно да имате охранител, който никога не приключва смяната си", заявяват от компанията. Ring посочва като пример възможността Rover Cam да обходи търговски обект след края на работния ден и да провери сигнали от сензорите.

Новите продукти обаче вероятно ще предизвикат и въпроси за неприкосновеността на личния живот. Ring вече е била обект на критики заради начина, по който се използват записите от нейните охранителни камери. Компанията е обвинявана, че системите ѝ са допринесли за изграждането на неофициални мрежи за наблюдение, до които са имали достъп полицейски служби. Имало е и случаи на неправомерен достъп до записи от страна на служители.

Всички нови устройства са предназначени единствено за използване на закрито. Те представляват поредния опит на Amazon да навлезе по-сериозно в сферата на домашната роботика. Предишният проект на компанията в тази област беше Astro - охранителен робот, представен през 2021 г. По-късно Amazon го пренасочи към бизнес клиенти, но прекрати инициативата само седем месеца след тази промяна.

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