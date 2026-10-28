Alexa Photo Frame показва снимки на 10-инчов матов екран, а Echo Time следи съня и може да събужда потребителя в по-леката му фаза. Компанията обнови и няколко устройства Echo

923 Снимка: Amazon

Amazon представи пет нови устройства с гласовия асистент Alexa, сред които две нови категории продукти — дигитална фоторамка Alexa Photo Frame и умен будилник Echo Time. Компанията обнови и тонколоните Echo Dot и Echo Studio, както и смарт дисплея Echo Show 16.

Alexa Photo Frame е предназначена да показва снимки от личната колекция на потребителя. Устройството разполага с 10-инчов екран с полуматово, антирефлексно покритие, което трябва да наподобява отпечатана фотография и да се вписва по-естествено в интериора.

Фоторамката се свързва с Amazon Photos, където абонатите на Prime получават неограничено място за съхранение на снимки. С помощта на Alexa+ устройството може автоматично да избира какви изображения да показва според сезона и качеството им. Например през октомври може да подбира снимки от предишни празненства за Хелоуин, вместо произволни кадри от колекцията. Системата трябва да разпознава и да пропуска неподходящи изображения като екранни снимки и касови бележки.

Потребителите могат да добавят гласови бележки към снимките, а новите изображения се синхронизират автоматично. Alexa Photo Frame вече се предлага в САЩ на цена от 199,99 долара в черно и 229 долара във варианти с дървена рамка в цвят бреза или орех.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Другата нова категория е Echo Time - умен будилник, разработен за спалнята. Устройството предлага функции за следене на съня, които се активират по желание. Една от тях е интелигентна аларма, която може да събуди потребителя в избран интервал от 10 до 60 минути около зададения час, ако отчете по-лека фаза на съня.

Echo Time може също да симулира изгрева, за да направи събуждането по-плавно. Amazon позиционира устройството като алтернатива на използването на смартфон за аларми, сутрешни напомняния и проверка на времето. Стандартната версия струва 199,99 долара, а вариантът Echo Time Kids е с цена 209,99 долара.

Сред обновените продукти е и Echo Dot. Новото поколение включва вграден хъб за управление на умния дом и разширител на Wi-Fi мрежата от технологията eero, който може да увеличи покритието с до около 93 кв. м. Така устройството може да помага за свързването на осветление, ключалки и термостати. Новият модел използва и собствения чип AZ3 на Amazon, който трябва да подобри обработката на задачи директно на устройството и да ускори взаимодействието с Alexa+.

Echo Studio с Home Camera комбинира високоговорител с камера за наблюдение на дома. Освен да проверяват какво се случва в жилището им, потребителите ще могат да използват визуалните функции на Alexa+. Асистентът може например да разпознава кутия на настолна игра и да обяснява правилата ѝ или да идентифицира опаковка на храна и да помогне за повторна поръчка.

Echo Dot струва 99,99 долара, а Echo Studio с Home Camera — 249,99 долара.

Amazon обнови и Echo Show 16, който разполага с 16-инчов дисплей. Според компанията площта за гледане е увеличена с 10%, докато рамката е с 40% по-малка. Устройството включва Fire TV, инструменти за управление на умния дом и функция Family Organizer за организиране на семейни задачи. То може да се използва и като дигитална фоторамка.

Echo Show 16 вече може да бъде поръчан предварително в САЩ за 499,99 долара.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.