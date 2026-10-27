Компактният таблет получава 8,5-инчов дисплей с яркост до 1200 нита, по-висока производителност и защита IP67 срещу прах и вода.

655 Снимка: Apple

Apple представи сериозно обновена версия на компактния си таблет iPad mini. Новият модел получава OLED дисплей, по-мощен процесор A20 Pro и защита срещу прах и вода. Компанията е увеличила и размера на екрана, без да променя съществено външните размери на устройството.

Таблетът е с дебелина от едва 5,4 мм. Предварителните поръчки започват на 28 октомври, а официалните продажби са насрочени за 6 ноември. Apple все още не е обявила цената на устройството.

Основната промяна е 8,5-инчовият Super Retina XDR дисплей с OLED технология. Рамките около него са намалени с 24%, което осигурява повече пространство за съдържание, без таблетът да заема повече място.

OLED панелът позволява независимо управление на отделните пиксели. Това осигурява по-дълбоко черно и контраст от 2 000 000:1. Пиковата яркост достига 1200 нита, което е повече от два пъти над максималната стойност при предишното поколение. При показване на съдържание на целия екран яркостта достига 600 нита както при SDR, така и при HDR съдържание.

Дисплеят може да намалява яркостта си до едва 1 нит. Това е полезно при четене в тъмна среда. Apple предлага и опционално покритие с нанотекстура, което намалява отблясъците при силна околна светлина. Поддръжката на широката цветова гама P3 е насочена към по-точното възпроизвеждане на цветовете.

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Новият iPad mini използва процесора A20 Pro, произведен по 2-нанометров технологичен процес. Графичният ускорител разполага със седем ядра, всяко от които включва Neural Accelerator за задачи с изкуствен интелект.

Според Apple производителността при AI задачи е до 4,5 пъти по-висока спрямо предишното поколение. Графичната производителност се увеличава до 2,7 пъти, а тази на процесора при многонишкови задачи - с до 60%.

Графичният ускорител поддържа динамично кеширане, хардуерно ускорено обработване на триизмерни мрежи и проследяване на лъчи. Тези технологии могат да подобрят визуалните ефекти в игрите и приложенията за 3D графика.

При конфигурацията с 512 GB памет Apple включва Neural Engine с 32 ядра, спрямо 16 ядра при останалите конфигурации. Компанията твърди, че това удвоява капацитета за невронни изчисления спрямо предходното поколение.

Новият iPad mini ще се предлага в два цвята - полунощно черно и звездно сияние. Освен по-тънкия корпус устройството получава и сертификат IP67, който осигурява защита от прах и потапяне във вода при определени лабораторни условия. Това не означава, че таблетът е напълно водоустойчив.

Предната камера е с резолюция 12 мегапиксела и е разположена по дългата страна на устройството. Технологията Center Stage поддържа автоматично кадриране по време на видеоразговори, когато таблетът се използва в хоризонтална ориентация.

Apple е добавила и технологията Acoustic Display, предназначена да подобри звука. Устройството получава по-бърза безжична и клетъчна свързаност.

Таблетът работи с iPadOS 27 и поддържа новите функции на Apple Intelligence и Siri. Те включват възможности за използване на личен контекст, отговаряне на въпроси и разбиране на информацията, показана на екрана.

Обновлението цели да направи iPad mini по-подходящ за игри, работа с графика и използване на AI приложения, без да се губи основното му предимство - компактният формат. Реалното отражение върху производителността и живота на батерията ще стане ясно след независими тестове.

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