Джаджата би се харесала на хората, които искат да бъдат непрекъснато наблюдавани

303 Снимка: iStock by Getty Images

Apple работи по собствено AI носимо устройство, според публикация на The Information. Става дума за брошка, който се закрепя към дрехите и разполага с две камери и три микрофона, което го поставя директно в зараждащия се пазар на специализиран AI хардуер.

Ако устройството достигне до пазара, това ще е ясен знак, че надпреварата за AI хардуер се ускорява. Новината идва само дни след като главният директор по глобалните въпроси на OpenAI Крис Лихейн заяви на форума в Давос, че компанията му вероятно ще обяви първото си хардуерно AI устройство през втората половина на тази година. Допълнителни източници твърдят, че то може да бъде чифт AI слушалки.

Според информацията, устройството на Apple ще представлява тънък, плосък, кръгъл диск с корпус от алуминий и стъкло. Инженерите се стремят размерът му да бъде сравним с AirTag, но малко по-дебел.

Планираните характеристики включват две камери - една със стандартен обектив и една с широкоъгълен, три микрофона, физически бутон, вграден говорител, лента за зареждане, подобна на тази при фитнес гривните, разположена на гърба.

Устройството ще може да заснема снимки и видео и вероятно ще бъде тясно интегрирано с екосистемата на Apple и нейните AI услуги.

Източници твърдят, че Apple може да ускори разработката, за да не изостане от OpenAI. Възможна дата за пускане на пазара е 2027 г., като компанията обмисля старт с до 20 милиона броя — необичайно агресивна стратегия за напълно нов хардуерен продукт. Apple не е коментирала официално информацията.

Но искат ли потребителите такова устройство?

Историята показва, че подобни продукти не са гарантиран успех. Бивши служители на Apple основаха стартъпа Humane AI, който също пусна AI пин с камери и микрофони. Устройството обаче се провали след пускането си, а компанията прекрати дейност и продаде активите си на HP само две години по-късно.

Този неуспех повдига ключов въпрос - има ли реално потребителско търсене за AI устройства, които постоянно слушат и наблюдават околната среда?

