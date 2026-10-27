Новият 14-инчов лаптоп поддържа Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а обновеният iMac също преминава към M6

1862 Снимка: Apple

Apple представи новия 14-инчов MacBook Pro с процесор M6, който според компанията осигурява до 24 часа работа с едно зареждане. Лаптопът предлага поддръжка на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а началната му цена е 1999 долара. Моделът ще се предлага в цветовете космическо черно и сребристо.

Новият компютър беше обявен ден преди събитието на Apple "Pro and Tell", насрочено за сряда. Компанията представи и обновен iMac с чип M6, след като в понеделник показа новия iPad mini с OLED дисплей и процесор A20 Pro.

Според Apple M6 разполага с 12-ядрен централен процесор (CPU) с най-бързото процесорно ядро в света и 12-ядрен графичен процесор (GPU). В сравнение с M5 новият чип осигурява до 30% по-висока графична производителност и до 25% по-бърза обработка на задачи с изкуствен интелект.

Apple твърди още, че M6 обработва подсказки за големи езикови модели до 13 пъти по-бързо от чипа M1 в MacBook Pro. Спрямо предходния модел с M5 подобрението в производителността достига до 30%.

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Новият MacBook Pro започва с 16 GB обединена памет, която може да бъде конфигурирана до 32 GB. Пропускателната способност на паметта достига 170 GB/s спрямо 153 GB/s при M5.

Сред наличните портове са HDMI, MagSafe 3, три Thunderbolt 4, слот за SDXC карти и 3,5-милиметров жак за слушалки. Лаптопът запазва 12-мегапикселовата камера на предходните модели и поддържа бързо зареждане. Съвместим захранващ адаптер с висока мощност може да зареди батерията до 50% за 30 минути.

Обновеният iMac също използва M6, който разполага с по-бързи CPU и GPU ядра и вградени Neural Accelerators за ускоряване на задачи с изкуствен интелект. Apple посочва, че компютърът е предназначен за ежедневна работа, обработка на снимки и видео, както и за едновременна работа с множество приложения.

Снимка: Apple

iMac започва от 1499 долара и ще се предлага в седем цвята: син, зелен, розов, жълт, лилав, оранжев и сребрист. Според компанията новият модел осигурява до пет пъти по-висока производителност при локална обработка на задачи с изкуствен интелект спрямо версията с M4.

Компютърът има 24-инчов Retina дисплей с резолюция 4.5K, обновени камера и аудиосистема, до четири Thunderbolt 4 порта и аксесоари в съответстващи цветове. Той ще работи с macOS 27.

Предварителните поръчки за новите MacBook Pro и iMac започват на 28 октомври, а продажбите ще стартират на 6 ноември.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.