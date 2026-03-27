Американската компания Apple е спряла продажбите на своя най-скъп настолен компютър — Mac Pro, известен с характерния си дизайн "cheese grater". Моделът вече не е наличен на официалния сайт на компанията, което на практика слага край на една от най-дългогодишните продуктови линии на Apple.

Mac Pro съществува в различни форми от 2006 г., когато заменя Power Mac G5 в периода на преход към процесори Intel. В последните години обаче устройството постепенно губи значението си, особено след като Apple премина към собствените си чипове от серията M.

Последната версия на модела, базирана на чипа M2 Ultra, беше представена преди три години. Тогава от компанията подчертаха възможностите за вътрешно разширение чрез PCIe слотове, насочени към професионални потребители. На практика обаче липсата на поддръжка за добавяне на външни графични карти ограничи интереса към системата.

Междувременно Mac Studio предложи сходна производителност на значително по-ниска цена, без да разчита на модулна архитектура. Днес именно този модел се утвърждава като най-мощното решение в портфолиото на Apple, с конфигурации, базирани на чипове M4 Max и M3 Ultra, както и очаквани бъдещи версии.

Исторически Mac Pro премина през няколко противоречиви дизайна. Моделът от 2013 г., известен като "кофата за боклук", се сблъска с ограничения при охлаждането и невъзможност за надграждане, което предизвика критики от професионалните потребители. Това доведе до връщане към класическия кула-дизайн през 2019 г.

Въпреки тези усилия, интересът към високия клас работни станции на Apple остава ограничен. Част от професионалната общност критикува и липсата на поддръжка за графични решения на Nvidia, което допълнително стеснява възможностите за специфични приложения.

С прекратяването на Mac Pro, Apple изглежда окончателно се ориентира към по-компактни и интегрирани решения. Компанията залага на комбинацията от Mac Studio и високоскоростни интерфейси като Thunderbolt 5, за да отговори на нуждите на професионалните потребители.

Този ход бележи края на една емблематична линия продукти и показва промяната в стратегията на Apple към по-ефективни и универсални системи, вместо класически модулни работни станции.

