Новата конфигурация на достъпния геймърски лаптоп вече се предлага в Германия, Италия и Сингапур

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Asus започна международните продажби на по-мощна версия на геймърския лаптоп TUF Gaming 16 (2026). Новата конфигурация вече може да бъде поръчана с видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 и по-бърз дисплей с честота на опресняване до 165 Hz.

Компанията представи обновения модел през май на изложението Computex 2026. Той получи преработен дизайн и подобрена охладителна система. Досега Asus предлагаше лаптопа основно с GeForce RTX 5050 и RTX 5060. Това го поставяше в по-неизгодна позиция спрямо предишния TUF A16, който можеше да бъде конфигуриран с RTX 5070. Сега производителят разширява избора от конфигурации, но засега само в Германия, Италия и Сингапур.

Новият TUF Gaming 16 се предлага с 16 GB DDR5-5600 оперативна памет, която може да бъде надграждана. Батерията е с капацитет 63 Wh, а опциите за съхранение включват SSD с капацитет 512 GB или 1 TB. Лаптопът тежи 2,2 кг и има размери 357 x 259 мм. Дебелината му варира между 19,4 и 26,9 мм.

Asus използва различни процесори в зависимост от държавата. В Германия и Сингапур лаптопът се предлага с Intel Core i7-14650HX, докато италианската версия разчита на AMD Ryzen 7 H 253.

Има разлики и при дисплея. Купувачите в Германия и Сингапур получават 16-инчов IPS панел с резолюция 2.5K и честота на опресняване 165 Hz. Италианската конфигурация е с по-ниска резолюция от 1200p и честота 144 Hz.

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Има обаче една важна особеност при видеокартата. Въпреки че е GeForce RTX 5070, тя работи с максимална консумация от 85 W, включително 15 W Dynamic Boost. За сравнение, миналогодишният TUF A16 достига до 115 W в режим Turbo. Това означава, че новият модел не използва пълния потенциал на мобилната RTX 5070. Реалната производителност ще зависи и от ограниченията на захранването и охлаждането. Цената започва от 1749 евро

В Германия Asus предлага TUF Gaming 16 с RTX 5070 за 1849 евро. В Италия цената е 1749 евро, като производителят посочва намаление спрямо препоръчителна цена от 2199 евро. В Сингапур конфигурацията струва 3799 сингапурски долара, или приблизително 2947 щатски долара. Това е с 46% повече спрямо версията с RTX 5060.

Засега Asus не е обявила кога по-мощните конфигурации ще достигнат до останалите пазари. Няма информация и за евентуална премиера в България.

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