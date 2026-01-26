357 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Все повече деца, които постъпват в началното училище, не разбират как функционира една обикновена книга и се опитват да взаимодействат с нея като със смартфон или таблет. Това показват резултатите от ново проучване сред учители в началния етап, проведено от британската благотворителна организация Kindred Squared.

Според анкетираните преподаватели близо една трета от учениците в т.нар. reception class - еквивалент на предучилищна група - не умеят интуитивно да разгръщат страниците на книга. В отделни случаи децата дори се опитват да "плъзгат" или докосват страниците, сякаш използват сензорен екран, съобщава Sky News.

Изследването прави ясно разграничение между грамотност и базовото умение да се борави с книга като физически обект. Макар 44% от родителите да смятат, че това е елементарно умение, което децата трябва да притежават при постъпване в училище, реалността, описана от над 1000 анкетирани учители, е различна - 28% от децата не могат да използват книга по предназначение.

Проучването разглежда и други аспекти на училищната готовност. По данни на учителите около една четвърт от децата не са напълно приучени към хигиенни навици, като самостоятелно използване на тоалетна, а също така срещат затруднения при хранене и пиене без помощ.

Резултатите засилват тревогите около влиянието на прекомерното време пред екран върху ранното детско развитие. Според експерти навлизането на смартфоните и таблетите в ежедневието на семействата води до формирането на т.нар. "iPad поколения", при които дигиталните устройства изместват физическите и социалните взаимодействия.

Редица научни изследвания през последните години установяват връзка между продължителното използване на екрани и проблеми в развитието на децата. Дългосрочно проучване сред деца в начална и прогимназиална възраст показва повишен риск от симптоми, свързани с ADHD. Други изследвания сочат, че при деца до четиригодишна възраст прекомерното време пред екран е свързано със забавяне в езиковото, социалното и финомоторното развитие.

Допълнителни данни свързват ранното използване на сензорни устройства с трудности в емоционалната регулация, а получаването на смартфон в по-ранна възраст се асоциира с по-висок риск от затлъстяване, нарушения на съня и депресивни състояния.

На този фон навлизането на изкуствения интелект в образованието поражда нови притеснения. Технологични компании инвестират значителни средства за внедряване на AI инструменти в училищата, докато част от децата вече прекарват часове в разговори с гласови AI чатботове - практика, която според специалисти крие допълнителни рискове.

В отговор на тези тенденции някои училища във Великобритания въвеждат пълни забрани за използване на смартфони. По думите на учители подобни мерки вече водят до по-добра атмосфера и концентрация в клас. Контролът върху използването на устройства у дома обаче остава изцяло в ръцете на родителите - факт, който, според авторите на проучването, е ключов за разбирането на проблема.

