Снимка: Huawei HUAWEI FreeBuds Pro 5 са вече в България с революционна двуядрена технология за шумопотискане, ултразавладяваща музика и чисти разговори

1170 Снимка: Huawei

Днес Huawei официално представи HUAWEI FreeBuds Pro 5 - първите в света слушалки с двуядрено шумопотискане, по време на HUAWEI Innovative Product Launch в Мадрид, Испания. Новите флагмански слушалки осигуряват аудио изживяване без загуба на качество и значително подобрено шумопотискане. Моделът предефинира потребителското изживяване при слушане на музика, провеждане на разговори и ежедневна продуктивност, като поставя нов стандарт при True-Wireless-Stereo (TWS) устройствата. За радост на българските потребители HUAWEI FreeBuds Pro 5 са вече в продажба у нас в Tехнополис, А1, Yettel, Vivacom, верига магазини Зора и партньорската мрежа на дистрибутора Поликомп, която включва - Ozone.bg, Ardes.bg, PLESIO, Laptop.bg, на цена от 199 евро с 30 евро ваучер за отстъпка до 31 март. До една година от датата на закупуване, потребителите могат да се възползват от 50% сервизна отстъпка при загубена слушалка. Моделът се очаква скоро и в Техномаркет.

Двуядрено AI шумопотискане: Незабавна тишина още с поставянето

HUAWEI FreeBuds Pro 5 надграждат традиционното шумопотискане, като въвеждат нова, първа по рода си в света архитектура с двуядрено AI шумопотискане. Ултралинейният говорител с двоен магнит и ултратънкият микропланарен говорител работят съвместно като независими шумопотискащи модули. Нискочестотният е оптимизиран за постоянни шумове, а високочестотният бързо неутрализира внезапни и резки звуци.

Снимка: Huawei

Системата е интегрирана с нов MIMO AI Sensing модел, който обработва шумовите данни до 400 000 пъти в секунда и координира двата говорителя, за да създаде точни антишумови вълни в реално време. Това гарантира постоянна тишина и максимален комфорт за потребителя. Слушалките автоматично се адаптират към заобикалящата среда и осигуряват до 220% по-ефективно шумопотискане от предходното поколение.

Интелигентно аудио управление: Awareness Mode и Adaptive Volume

Освен че създават тишина, HUAWEI FreeBuds Pro 5 интелигентно управляват звуковата среда. Усъвършенстваният режим Awareness Mode използва ултраясни микрофони и AI обработка, за да смесва естествено околните звуци към аудиото. Така потребителят остава информиран за важни съобщения или разговори, без да сваля слушалките. Функцията Adaptive Volume автоматично регулира силата на звука според нивото на околния шум - от тиха библиотека до оживена улица - за оптимална яснота без нужда от ръчни настройки.

Снимка: Huawei

Потопете се в аудио без загуби: четири HUAWEI SOUND профила за всеки вкус

Следвайки стремежа към "истинската същност на оригиналния звук", HUAWEI FreeBuds Pro 5 интегрират двулентова акустична система в комбинация с L2HC 4.0 аудио кодек. Това съчетание гарантира висококачествен аудио сигнал без загуби до 2.3Mbps¹ и поддържа 48 kHz²/24bit предаване за автентично и завладяващо аудио изживяване. Конструкцията с два говорителя разделя високите и ниските честоти. Това осигурява многопластов звук с кристално чисти високи тонове, дълбок бас и прецизно възпроизведени детайли.

Снимка: Huawei

HUAWEI FreeBuds Pro 5 съчетават професионална акустична експертиза с нуждите на ежедневното слушане. Моделът предлага четири отличителни звукови профила: HUAWEI SOUND Balanced, HUAWEI SOUND Voice, HUAWEI SOUND Classical и HUAWEI SOUND Bass. Този персонализиран подход осигурява въздействащ звук, който се адаптира перфектно към различни сценарии и индивидуални предпочитания.

Снимка: Huawei

Стабилни и ясни разговори: Ясен глас дори в шумна среда

HUAWEI FreeBuds Pro 5 осигуряват иновативна защита на поверителността при разговори във всякакви ситуации. Хардуерът включва система от три микрофона, включително микрофон за костна проводимост, които работят съвместно за прецизно улавяне на гласа и ефективно потискане на околните шумове. Подобрените AI алгоритми умело разграничават човешкия глас от околните шумове и осигуряват чист и ясен звук по време на разговор. Това позволява ефективно елиминиране на фоновия шум и запазване на чист и ясен глас.

Снимка: Huawei

Мощната комбинация от хардуер и софтуер при HUAWEI FreeBuds Pro 5 осигурява ново ниво на поверителност при разговори. С подобрените възможности на активното шумопотискане се постигат стабилни и ясни двупосочни разговори. Дори при шумна среда до 100dB, слушалките ефективно изолират околните звуци, за да гарантират ясен и отчетлив глас. Уникалният дизайн за намаляване на шума при вятър позволява провеждането на ясни разговори дори при скорост на вятъра до 10 m/s³, като гарантира, че и най-тихите думи се предават отчетливо за спокойна и уверена комуникация.

Star Oval дизайн: Хармония между естетика и ергономично и сигурно прилягане

HUAWEI FreeBuds Pro 5 дебютират с изцяло нов Star Oval дизайн. Повърхността на слушалките е обработена с техника за диамантено шлифоване и е подчертана с HUAWEI SOUND лого, създавайки впечатляваща игра на светлина и сенки. Предлагат се в три цвята, вдъхновени от природата: Sand, White и Grey. Калъфът за зареждане следва нов минималистичен дизайн със скрит механизъм на пантата. Той е с 5.5% по-компактен спрямо предходното поколение4. Всички цветови модели използват нова excimer film технология, която създава фина микро-текстура за гладко и приятно на допир усещане.

С ергономично и сигурно прилягане, слушалките следват естествените контури на ухото, като осигуряват стабилност, лекота и изключителен комфорт при различни форми на ушната мида. Освен това, HUAWEI FreeBuds Pro 5 разполагат с IP57 защита от прах и вода5 и са готови за разнообразни сценарии на употреба.

Снимка: Huawei

Безпроблемна свързаност: Dual-Device Connection и Audio Sharing6

Създадени за динамичния начин на живот с повече от едно устройство, HUAWEI FreeBuds Pro 5 поддържат едновременна връзка с две устройства. Свързани към телефон и лаптоп, слушалките автоматично превключват аудио източника според активността - към входящо обаждане от смартфона и обратно към видео съдържание на лаптопа. Функцията Audio Sharing позволява безжично споделяне на аудио към втори чифт съвместими Huawei слушалки - идеално решение за споделено музикално или филмово изживяване. За пълноценно и персонализирано аудио изживяване се препоръчва използването на приложението HUAWEI Audio Connect, достъпно за iOS и Android устройства.

Снимка: Huawei

Наличност и цени

От 26-ти февруари HUAWEI FreeBuds Pro 5 са вече на българския пазар и са налични в Технополис, А1, Yettel, Vivacom, верига магазини Зора и партньорската мрежа на дистрибутора Поликомп, която включва - Ozone.bg, Ardes.bg, PLESIO, Laptop.bg, на препоръчителна цена от 199 евро.

До 31 март включително HUAWEI FreeBuds Pro 5 се предлагат с 30 евро ваучер за отстъпка. Потребителите могат да се възползват и от закупуване на една резервна слушалка на 50% от официалната ѝ цена в случай на загуба или инцидентна повреда. Очакват се скоро и в Техномаркет.

Снимка: Huawei

Повече информация може да откриете на: https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freebuds-pro-5/.

¹ При сдвояване с определени модели телефони (HUAWEI Mate 80 / Mate X7 / Mate X6 / Pura 80 серия / nova 14 Pro / nova 15 / nova 15 Pro), работещи с HarmonyOS 4.3 или по-нова версия, и при активиран собствен Bluetooth протокол на Huawei L2HC 4.0. За повече подробности посетете официалният сайт на HUAWEI Consumer България.

² Данните за обхвата са базирани на тестове в лабораториите на Huawei. Bluetooth връзката изисква кодек с висока резолюция L2HC/LDAC™.

³ Данните са базирани на тестове в лабораториите на Huawei.

4 Данните представляват сравнение с HUAWEI FreeBuds Pro 4 и са базирани на тестове в лабораториите на Huawei.

5 Слушалките отговарят на изискванията за IP57 (IEC). Това не се отнася за калъфа за зареждане. Продуктът не е професионално водоустойчиво устройство, но е устойчив на пръски, вода и прах при нормална употреба.

6 Функцията е налична само при сдвояване с определени телефони или таблети с EMUI 13 или по-нова версия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.