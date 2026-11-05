Тест на JerryRigEverything разкрива проблем с пантата, който потенциално може да унищожи скъпия сгъваем дисплей

1042 Снимка: АР/БТА

Сгъваемият iPhone Duo на Apple има IP68 рейтинг, който означава, че устройството е защитено от прах и вода. Всъщност, първа цифра - 6 - означава пълна защита срещу прах и дребни частици (абсолютна прахонепроницаемост). Но така ли е това в действителност?

Тест за издръжливост на популярния YouTube канал JerryRigEverything разкрива съвсем различна ситуация. Въпреки сертификата IP68, устройството има няколко уязвими места, които могат да създадат проблеми при ежедневна употреба и дори потенциално да унищожат скъпия смартфон.

JerryRigEverything изсипва шепа едър пясък и пръст върху отворения смартфон и няколко пъти задейства пантата. Частиците бързо проникват в титаниевия механизъм през няколко отвора в конструкцията. Пантата започва да скърца и блокира. Натрупаните замърсявания са толкова много, че вградените магнити вече не могат да съберат двете половини на телефона. Натрупаните по пантата песъчинки са достатъчни, за да унищожава дисплея.

Така дори посещение на плажа може да се окаже рисковано за iPhone Duo, ако в него попаднат пясък и прах. От Apple уточняват, че освен всичко друго, защитата срещу вода и пясък деградира при нормална употреба на смартфона.

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