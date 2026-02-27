Или как серията Bespoke AI на Samsung ви спестява време и ресурси

352 Снимка: iStock by Getty Images

Постоянно чуваме, че живеем в динамичен свят, но рядко имаме време да се замислим какво точно значи това. Именно проблемът с времето е ключът за разбиране на този феномен. Модерният човек трябва да балансира между кариера, личен живот и социални ангажименти. Почти всеки ден нямаме време за нещо - дали за сън, дали за роднини и приятели, дали за хобито си, а много често - и за досадните домашни задължения. Да, съвременният дом често е по-прашен, по-неподреден и разпилян. Но хората никога не са били толкова претоварени. Именно тук идва ролята на умния дом - концепция, която вече не е научна фантастика, а практично решение за ежедневието. Казано накратко, умният дом пести време. Неговата автоматизация и оптимизация намалява сметките и най-важното - грижите ви за домакинските задължения.

Изкуственият интелект крие потенциал да направи умния дом истински умен. Всъщност, AI далеч не е само чатбот или функция от телефона. Той може да "живее" в нашите уреди. Например, изкуственият интелект може да "вижда" какво има в хладилника ни, да "усеща" колко са замърсени дрехите ни и да "разпознава" вида на настилката под краката ни.

В следващите редове ще ви запознаем с няколко иновативни решения, които могат всички тези примери от по-горе. Защото, ако искате умен дом, то едва ли имате по-удобно решение от серията Samsung Bespoke AI. Уредите в гамата не просто вършат своята работа, но и буквално задават тенденциите за бъдещето, внедрявайки изкуствения интелект фино и интелигентно, за да ни освободят време за истински важните неща в живота.

Какви могат да бъдат домашните уреди с AI в един умен дом?

Личен кулинарен асистент или AI-Хладилник. Това е Samsung Bespoke AI FDR

Samsung Bespoke AI FDR Снимка: Samsung

Представете си, че се прибирате след дълъг ден и не знаете какво да сготвите. Вместо да ровите из рафтовете, просто поглеждате 9-инчовия дисплей на вашия Samsung Bespoke AI FDR (654L). Благодарение на технологията AI Vision Inside, хладилникът използва вътрешна камера, за да идентифицира продуктите, с които разполагате. Той автоматично създава списък с наличностите и ви предлага рецепти на базата на това, което е вътре.

Освен улеснение и по-малко време за чудене, това значи край на развалената храна, която сте забравили в ъгъла.

Samsung Bespoke AI FDR Снимка: Samsung

Този уред е и централният хъб на вашия дом. Чрез интеграцията със SmartThings можете да управлявате другите умни уреди. С функцията Daily Board може да пишете семейни бележки върху екрана и да задавате дати за напомняне в календари. С AI Hybrid Cooling и AI Energy Mode, хладилникът оптимизира работата си, за да поддържа продуктите свежи по-дълго, като същевременно намалява консумацията на енергия с до 10%.

Хладилникът с 4 врати е голям, с най-модерните технологии за размразяване, охлаждане, а компресорът е с 20 години гаранция. Но най-големият му плюс е улеснението и оптимизирането, което предлага AI технологията. Защото кой не би искал да плаща по-малко ток и да хвърля по-малко храна?

Пералнята, която разпознава материята на дрехите ви - Samsung Bespoke AI A-55%

Samsung Bespoke AI A-55% Снимка: Samsung

Прането вече не е въпрос на избор между програми за цветно или памук. Та кой има време за внимателно сортиране на дрехите? Пералнята Samsung Bespoke AI с капацитет 9 кг е снабдена с функцията AI Wash, която променя всичко. Чрез усъвършенствани сензори, тя разпознава теглото на прането, вида на тъканите и дори степента на замърсяване. На базата на тези данни AI оптимизира количеството вода, препарата и времето за пране.

Резултатът е не само по-добро изпиране, но и дрехи, които увеличават живота си.

Това означава, че дори да прекалите с дрехите или да сложите деликатна материя при останалите, пералнята ще адаптира цикъла си, за да ги защити. С енергийна ефективност A-55% и технологията AI Ecobubble, AI-пералнята на Samsung превръща перилния препарат в мехурчета, които проникват дълбоко в тъканите дори при ниска температура, спестявайки до 70% енергия.

Samsung Bespoke AI A-55% Снимка: Samsung

Всичко това се управлява от елегантен 7-инчов LCD дисплей, който ви дава персонализирани препоръки и пълна прозрачност за разхода на ресурси.

Въз основа на непрекъснатия анализ на количеството перилен препарат, използван през последните 10 цикъла, може да използва до 15% по-малко перилен препарат. Функцията Hygiene Steam изпуска пара от дъното на барабана, за да елиминира вредните бактерии, като така се грижи и за здравето ви. Специален цикъл за микрофибри пък намалява микропластмасата. Така AI-пералнята на Samsung е не просто много умна и щадяща вашето време и финанси, а дори се грижи и за здравето ви.

Прахосмукачката, която чисти и въздуха - Samsung Bespoke AI Jet Ultra Stick

Samsung Bespoke AI Jet Ultra Stick Снимка: Samsung

Почистването на дома достига нови нива на автономност с Bespoke AI Jet Ultra Stick. Това не е просто прахосмукачка, а мощна машина с 400W всмукателна мощност и HexaJet двигател. Тук AI технологията се проявява в AI Cleaning Mode 2.0, който разпознава дали чистите твърд под или дебел килим. Уредът автоматично регулира силата на засмукване и налягането на въздуха, за да осигури максимална ефективност, без да хаби излишно батерията, която издържа до забележителните 100 минути. Да, със Samsung Bespoke AI Jet Ultra Stick няма да сте ограничени от дразнещите и пречкащи се в краката ви кабели. Освен това спокойно можете да изчистите колата си с нея.

За хората с алергии или малки деца, многопластовата филтрация и HEPA филтърът са безценни - те улавят 99,999% от фините прахови частици. С практични аксесоари като Active Dual Brush с LED осветление, вече няма скрито място в ъглите или под мебелите.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra Stick Снимка: Samsung

Samsung Bespoke AI Jet Ultra Stick е най-мощната прахосмукачка тип стик. Нейните способности превръщат чистенето от досадно задължение в бърз и технологичен процес. Дори зареждането и изчистването на прахосмукачката са лесни и оптимизирани.

Samsung отново доказва, че е лидер, който не просто следва пазара, а го създава. Интегрирането на изкуствения интелект в домакинските уреди е логичната стъпка към един по-умен и смислен начин на живот. Докато другите тепърва започват да експериментират с подобни функции, Samsung вече предлага на своите клиенти гама от уреди, които мислят, пестят и се грижат за нас.

