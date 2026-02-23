OpenAI е на път да представи свой хардуерен продукт - смарт говорител с вградена камера, който използва AI за разпознаване на лица и обекти, съобщава Futurism. Над 200 служители са работили по устройството, но предварителните данни пораждат съмнения относно неговата привлекателност.

Устройството ще се продава на цена между 200 и 300 долара и вероятно ще се появи на пазара най-рано в началото на следващата година. Критиците подчертават, че то изглежда като още един "домашен говорител, който говори с теб" и предлага функции, които вече се изпълняват от смартфоните на потребителите.

OpenAI също работи върху "умна лампа", но е неясно дали тя изобщо ще бъде пусната на пазара и дали би предизвикала интерес у потребителите.

Проектът се ръководи от бившия дизайнер на Apple Джони Айв. Предишни съобщения сочат, че партньорството среща технически трудности, което отлага излизането на продукта.

Характерно за този етап е, че OpenAI трябва да балансира между иновацията и защитата на личните данни на потребителите, особено в контекста на растящото недоверие към AI и опасенията от наблюдение. Примери като неуспешната реклама на Amazon Ring показват колко чувствителна е темата.

Реакциите на потребителите към смарт говорителя на OpenAI предстоят, но досегашният опит показва, че компанията има сериозно предизвикателство пред себе си, ако иска продуктът да се открои на пазара.

