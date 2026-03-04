Хардуерът е ъпдейтнат, но покупката на нов модел не е обоснована за притежателите на предходното поколение

483 Снимка: Apple

Apple представи версиите на MacBook Air и MacBook Pro за 2026 г. Те са с по-мощни чипове и няколко вътрешни подобрения, но без сериозни промени в дизайна. Ъпгрейдите са по-скоро еволюционни, отколкото революционни.

MacBook Air (2026)

Леката и преносима линия MacBook Air (13" и 15") вече използва чипа M5, който дебютира през 2025 г. Лаптопът идва с 16 GB RAM и 512 GB SSD (вместо 256 GB) в базовата си конфигурация. Моделът обаче е с по-ново SSD с около 2x по-висока скорост спрямо M4 версията и по-бърза unified memory с около 28% по-висока честотна лента. Освен това свързаността е с новите и по-бързи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Дизайнът обаче е същия, както и портовете и батерията. За сметка на това цената е различна и в САЩ тя вече е 1 099 или с 200 долара повече от предишния модел. Ако вече имате M4 Air, ъпгрейдът вероятно не си струва.

MacBook Pro (2026)

Про-серията (14" и 16") получава новите чипове M5 Pro и M5 Max. Хардуерните подобрения са по-значими и лаптопът има 50% по-бърза графична производителност спрямо M4 Pro/Max. Любопитно, но във всяко GPU ядро има невронен ускорител за до 4x по-добра AI производителност. Батерията издържа до 24 часа с едно зареждане, а устройството работи с бързи зарядни 140W за 16-инчовата версия и 96W за 14-инчовата.

Стартовата версия на Pro е с 1TB свободно място, а на Max с 2TB. Като лаптопът може да се конфигурира с до 8 терабайта SSD.

Дизайнът отново не е променен. Цената започва от 2 199 долара за 14-инчовия модел и от 3 900 долара за 16-инчовия.

От Apple изтъкват, че лаптопите са подходящи за видео монтаж, VFX, 3D рендериране, музикална продукция и локално обучение на AI модели.

Ако имате MacBook Pro на над 3 години или работите с тежки AI или графични натоварвания, то ъпгрейдът може би е обоснован. Ако имате М4 моделът от 2024 година обаче няма да спечелите много с обновяването.

Слуховете сочат, че по-късно през 2026 г. може да се появи M6 версия с нов дизайн, което може да направи изчакването разумна опция. По-късно днес се очаква да дебютира и бюджетния iPhone 17e.

