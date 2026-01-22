Японският гигант се оттегля и от домашното аудио оборудване в полза на ново дружество, в което има миноритарен дял от 49%

Sony Group обяви стратегическа промяна в бизнеса си с потребителска електроника, като ще прехвърли контрола над телевизионното си подразделение, включително марката Bravia, на китайската компания TCL Electronics. Двете компании са подписали меморандум за разбирателство за създаване на съвместно дружество в сферата на домашното забавление.

Съгласно договореностите, TCL ще притежава 51% от новото дружество, а SONY - 49%, което на практика означава, че японската компания се оттегля от оперативния контрол. Очаква се финалните обвързващи споразумения да бъдат подписани до края на март 2026 г., а при получаване на всички регулаторни одобрения новата компания да започне работа през април 2027 г.

Съвместното дружество ще оперира глобално и ще поеме целия цикъл по създаване и предлагане на продукти - от разработка и дизайн, през производство, логистика, продажби и следпродажбено обслужване. В портфолиото ще влизат телевизори и домашно аудио оборудване, които ще продължат да се продават под добре познатите марки SONY и BRAVIA.

Новата компания ще комбинира технологиите за картина и звук на SONY, изграждани с десетилетия с производствения капацитет, дисплейните технологии и ценовата ефективност на TCL, както и вертикално интегрираната ѝ верига за доставки.

Новината бе приета изключително позитивно от инвеститорите в Китай. Акциите на TCL поскъпнаха с над 16% в Хонконг, което е най-големият им еднодневен ръст от април 2025 г. насам. В същото време цената на акциите на SONY спадна с 0,9% в Токио, сигнализирайки за притеснения сред инвеститорите относно стратегическото отстъпление от хардуерния бизнес.

Решението на SONY е поредната стъпка в дългосрочната ѝ стратегия да се отдръпне от нискомаржовата потребителска електроника и да се съсредоточи върху интелектуална собственост и съдържание - аниме, кино, музика, спортни права и екосистемата около PlayStation.

През последните години компанията вече се раздели или значително ограничи присъствието си в сегменти като персонални компютри, таблети, преносими плейъри и нисък клас телевизори, въпреки силата на марката SONY.

Сделката подчертава и по-широката тенденция в световната телевизионна индустрия. Японските производители отстъпват пазарни позиции на китайски и южнокорейски конкуренти. Компании като Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Electric и Pioneer напълно напуснаха телевизионния бизнес, докато други - като Panasonic и Sharp - силно ограничиха инвестициите си.

За TCL сделката е ключов тласък към утвърждаване като глобален лидер, особено след агресивното ѝ присъствие на CES 2026, където компанията зае централно място за сметка на Samsung.

