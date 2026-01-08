1033 Снимка: Lenovo

След години на експерименти и прототипи, Lenovo постепенно превръща навиващите се дисплеи от футуристична идея в реално работещи устройства. През миналата година компанията направи важна крачка с пускането на ThinkBook Plus G6 Rollable - първия комерсиален лаптоп с разтеглящ се екран. На CES 2026 в Лас Вегас обаче Lenovo представи още две подобни устройства, които засега остават концепции.

Новите модели са Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD, като първият дори се появи в предварителни течове миналия месец. Въпреки спекулациите, че поне Legion моделът може да бъде търговски продукт, Lenovo потвърди, че и двата лаптопа са демонстрационни прототипи, без обявени планове за масово производство.

На пръв поглед Legion Pro Rollable изглежда като стандартен 16-инчов геймърски лаптоп от серията Legion - сходен по дизайн с Legion Pro 7i. Разликата обаче се крие в дисплея. Благодарение на два вградени мотора, OLED екранът може да се разтяга вертикално и да достига 21,5 или дори 24 инча, в зависимост от нуждите на потребителя.

Това позволява значително по-голямо работно и игрово пространство, без лаптопът да губи своята преносимост при стандартна употреба.

За разлика от сгъваемите смартфони, навиващият се дисплей на Legion Pro Rollable няма видима сгъвка. Въпреки това той не изцяло гладък. При преминаването на екрана през механизма за навиване се появяват леки вълни и неравности, които са видими при определени ъгли и осветление.

Това показва, че технологията все още има какво да догонва, преди да стане напълно готова за масовия пазар - особено в премиум сегмента.

Lenovo не са пестили от компоненти. Концепцията включва:

Intel Core Ultra процесор

Nvidia GeForce RTX 5090 мобилна видеокарта

Обилно количество RGB осветление, характерно за Legion серията

Комбинацията цели да демонстрира, че навиващият се дисплей не е просто дизайнерски трик, а може да бъде интегриран в пълноценен геймърски лаптоп от висок клас.

Ще видим ли Legion Pro Rollable в продажба?

Към момента Lenovo не дава индикации дали Legion Pro Rollable ще се превърне в реален продукт или ще остане технологична демонстрация. Не е изключено обаче устройството да се появи отново на други технологични изложения по-късно през годината - евентуално в по-завършен вид.

