Компанията пренарежда пазарните си приоритети, докато подготвя нови функции и разширени възможности за управление

Снимка: Meta

Meta Platforms обяви, че отлага международния старт на своите нови AR очила с вграден дисплей, разработени съвместно с Ray-Ban. Моделът Ray-Ban Display трябваше да се появи в Канада, Великобритания, Франция и Италия в началото на 2026 г., но плановете бяха променени заради "безпрецедентно търсене" и изключително ограничени наличности. В момента компанията е фокусирана върху задоволяване на пазара в САЩ, където интересът към устройството значително надхвърля първоначалните очаквания.

Ray-Ban Display представляват ново поколение умни очила за добавена реалност, които комбинират вграден дисплей, AI асистент и иновативна гривна за управление с жестове. Именно тази гривна позволява взаимодействие с интерфейса чрез движения на ръката, като допълва гласовите команди и визуалния контрол. Според Meta това е ключова стъпка към по-естествено и интуитивно използване на AR устройства в ежедневието.

Към момента очилата могат да визуализират текст и изображения директно пред очите на потребителя, да генерират субтитри в реално време и да превеждат речта на събеседника. Meta вече потвърди, че работи по разширяване на функционалността, като сред бъдещите екстри са режим на телесуфльор и технология за разпознаване на почерк. Последната ще позволява въвеждане на текст чрез движение на пръст върху почти всякаква повърхност, без нужда от физическа клавиатура.

Цената на Ray-Ban Display започва от 799 щ. долара, но компанията не разкрива нито точния брой произведени устройства, нито колко от тях вече са продадени. Това прави реалната оценка на пазарния успех трудна, но от Meta подчертават, че силният старт е основната причина за забавянето на глобалната експанзия, а не технологични или производствени проблеми.

Отлагането на международния дебют показва, че Meta възприема AR очилата като стратегически продукт с дългосрочен потенциал. Компанията предпочита да консолидира позициите си на ключовия американски пазар, преди да разшири присъствието си в Европа, като междувременно доизгражда софтуера и екосистемата около устройството.

