Meta Platforms обяви, че отлага международния старт на своите нови AR очила с вграден дисплей, разработени съвместно с Ray-Ban. Моделът Ray-Ban Display трябваше да се появи в Канада, Великобритания, Франция и Италия в началото на 2026 г., но плановете бяха променени заради "безпрецедентно търсене" и изключително ограничени наличности. В момента компанията е фокусирана върху задоволяване на пазара в САЩ, където интересът към устройството значително надхвърля първоначалните очаквания.

Ray-Ban Display представляват ново поколение умни очила за добавена реалност, които комбинират вграден дисплей, AI асистент и иновативна гривна за управление с жестове. Именно тази гривна позволява взаимодействие с интерфейса чрез движения на ръката, като допълва гласовите команди и визуалния контрол. Според Meta това е ключова стъпка към по-естествено и интуитивно използване на AR устройства в ежедневието.

Към момента очилата могат да визуализират текст и изображения директно пред очите на потребителя, да генерират субтитри в реално време и да превеждат речта на събеседника. Meta вече потвърди, че работи по разширяване на функционалността, като сред бъдещите екстри са режим на телесуфльор и технология за разпознаване на почерк. Последната ще позволява въвеждане на текст чрез движение на пръст върху почти всякаква повърхност, без нужда от физическа клавиатура.

Цената на Ray-Ban Display започва от 799 щ. долара, но компанията не разкрива нито точния брой произведени устройства, нито колко от тях вече са продадени. Това прави реалната оценка на пазарния успех трудна, но от Meta подчертават, че силният старт е основната причина за забавянето на глобалната експанзия, а не технологични или производствени проблеми.

Отлагането на международния дебют показва, че Meta възприема AR очилата като стратегически продукт с дългосрочен потенциал. Компанията предпочита да консолидира позициите си на ключовия американски пазар, преди да разшири присъствието си в Европа, като междувременно доизгражда софтуера и екосистемата около устройството.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24322
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9206
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6925
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3213
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
7926
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6451
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
10901