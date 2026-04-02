Снимка: Meta / EssilorLuxottica

Meta направи още една сериозна крачка към бъдещето на носимите технологии с представянето на два нови модела умни очила Ray-Ban - Blayzer и Scriber. За разлика от предишните поколения, този път компанията се фокусира върху потребителите с корекционни нужди, като предлага пълна поддръжка на диоптрични лещи още от самото начало. Продажбите стартират на 14 април, а базовата цена ще започва от 499 долара.

Новите модели са разработени с идеята да бъдат носени през целия ден, което личи както от дизайна, така и от възможностите за персонализация. Blayzer идва с по-класическа правоъгълна форма, докато Scriber предлага по-заоблен и модерен силует. И двата варианта разполагат с регулируеми елементи като гъвкави шарнири, сменяеми носници и адаптивни ушни подложки, които могат да бъдат настроени спрямо индивидуалната анатомия на потребителя.

Meta не се ограничава само до хардуера - компанията интегрира още повече възможности на своя AI асистент. Потребителите вече могат да водят хранителен дневник чрез гласови команди или снимки, като системата автоматично анализира съдържанието и предлага персонализирани препоръки. Освен това AI може да обобщава съобщения в приложения като WhatsApp и да извлича важна информация от разговори, без да се нарушава поверителността благодарение на криптиране от край до край.

Сред по-интересните нововъведения е и функцията за т.нар. "невронно въвеждане" - възможност потребителят да пише върху всякаква повърхност с пръст, а очилата да разпознават и превръщат движенията в текст. Тази функция ще работи с приложения като Instagram, Messenger и други популярни платформи, което може да промени начина, по който комуникираме в движение.

Паралелно с новите модели, Meta обяви и разширяване на цветовете и лещите за съществуващите серии Ray-Ban и Oakley. Това показва ясна стратегия - не просто да създаде технологичен продукт, а да го превърне в част от ежедневния стил. Умните очила вече не са нишов аксесоар, а постепенно се оформят като следващата голяма платформа след смартфоните.

