Не подлежат на ремонт и струват $800: Какво знаем още за умните очила на Meta
iFixit разглоби Ray-Ban Display на Meta и откри какво ги прави уникални
Този месец Meta представи новите си умни очила с изкуствен интелект. По същество това е новата версия на Meta Ray-Ban, а според Марк Зукърбърг това са "първите AI очила с висока резолюция". По време на представянето им обаче, устройството показа доста бъгове. По-късно стана ясно, че въпреки цената си от 799 долара, очилата не подлежат на ремонт. И все пак, новите Meta Ray-Ban имат някои интересни особености.
Според iFixit, технологиите вътре в очилата не са основното им предимство — ключовото е стъклото. Лещите използват рефлективна геометрична вълнова водачка, която насочва част от светлината към очите на носещия чрез частично отражателни огледала, предотвратявайки другите хора да виждат съдържанието на екрана.
Това работи заедно с микропроектора в дясната рамка, който използва Liquid Crystal on Silicon (LCoS) и отразява светлината от три LED диода, за да създаде изображение с резолюция 600×600 пиксела.
Геометричните вълнови водачи се различават от по-старите "дифрактивни" системи при други AR очила, които пречупват и разделят светлината, често създавайки дъгови артефакти или светлинен отблясък за околните.
Недостатъкът е, че стъклото е скъпо за производство, като iFixit предполагат, че Meta може да продава очилата на загуба.
За да разглобят очилата, iFixit е трябвало да раздели рамката и дръжките на две, като отбелязват, че Meta не е предоставила начин да ги сглобите обратно, например при смяна на батерията.
Техникът Шахрам Моктари посочва, че всякакви ремонти ще изискват специализирани умения и инструменти, и че първите версии на тези умни очила са практически неремонтируеми.