С навлизането на все повече смарт очила на пазара - като Meta Wayfarer G2, TCL Nxtwear G и RayNeo Air 3 - става все по-трудно да разберете дали някой около вас не записва видео или не прави снимки. На този фон се появява ново приложение, което може да разкрие, ако някой до вас прави тайни записи с умни очила.

Апликацията Nearby Glasses е безплатна и с отворен код. Приложението не локализира точното местоположение на конкретен човек, нито идентифицира конкретния потребител. Вместо това то засича т.нар. Bluetooth SIG assigned numbers - уникални идентификатори, които производителите получават за своите Bluetooth устройства. Тези кодове са задължителни за всички устройства, използващи Bluetooth, и могат да разкрият от кой производител е даденото устройство.

Например компании като Meta Platforms (която стои зад умните очила Ray-Ban Smart Glasses) или Luxottica Group имат регистрирани идентификатори. Ако в близост бъде засечено устройство с такъв код, Nearby Glasses ще сигнализира на потребителя, че вероятно наоколо има смарт очила.

Обхватът на засичане е между 3 и 15 метра в зависимост от средата - по-голям на открито и по-малък в закрити и претъпкани пространства.

Методът не е съвършен. Тъй като идентификаторите са свързани с производителя, а не с конкретния модел, е възможно приложение да отчете и други устройства на същата компания. Например Meta произвежда и VR очила, които също използват Bluetooth, което може да доведе до фалшиви позитиви.

Разработчикът Ив Жанрено признава, че проектът е в ранен етап. Засега Nearby Glasses е налично само за Android, а разработчикът няма данни за масова употреба "на терен". Първият прототип е създаден за около четири часа, а работещата версия - след още осем.

Мотивацията зад проекта е свързана с опасенията от злоупотреба с технологии за скрито записване и потенциално бъдещо внедряване на лицево разпознаване в смарт очилата.

"Скритото записване е въпрос на власт", коментира Жанрено. Според него комбинацията от масово разпространение на носими камери и слаб регулаторен контрол създава рискове за личното пространство и безопасността.

