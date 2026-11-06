Apple запазва лидерството си с 36% пазарен дял, а Lenovo е единственият производител в първата петица с ръст на доставките

917 Снимка: Apple

Световният пазар на таблети отчита спад от 23% на годишна база през третото тримесечие на 2026 г. Според данните на изследователската компания Omdia доставките са намалели от 41,8 млн. на 32,2 млн. устройства. Това е най-ниското равнище за почти три години.

Apple запазва първото място въпреки по-силния спад при нейните устройства. За отчетния период компанията е доставила 11,5 млн. таблета iPad, което ѝ осигурява около 36% от световния пазар. Така тя продължава да има значителна преднина пред останалите производители.

Спрямо третото тримесечие на 2025 г. доставките на iPad са намалели с 27,5%, а пазарният дял на Apple се е свил с 2,2 процентни пункта. Резултатът показва, че компанията губи доставки с по-бързи темпове от пазара като цяло, макар лидерската ѝ позиция да остава убедителна.

Samsung заема второто място с пазарен дял от 16,9%. След нея се нарежда Lenovo с 12,7%, а четвъртата позиция е за Xiaomi със 7,3%. Huawei допълва първата петица с дял от 5,7% от доставените в световен мащаб таблети.

Lenovo е единствената компания сред петте водещи производителя, която отчита увеличение на доставките на годишна база. Ръстът при нея достига 11,9%, докато останалите четири компании в класацията регистрират спад. Така китайският производител се откроява с положителен резултат на фона на общото свиване на пазара.

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