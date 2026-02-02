Новият Color E-Paper съчетава ултраниска консумация на енергия с устойчиви материали и е насочен към бизнеса

0 Снимка: iStock by Getty Images

Samsung Electronics обяви световната премиера на 13-инчовия цветен дисплей Samsung Color E-Paper (модел EM13DX) - първия търговски електронен екран в света, чийто корпус е изработен с използване на биополимер, получен от фитопланктон. С този продукт компанията разширява серията си Color E-Paper и прави поредна крачка към по-устойчиво производство на хардуер за дигитална визуализация.

Новият дисплей е разработен като практична алтернатива на хартиените табели и класическите цифрови дисплеи в търговски обекти, ресторанти, офиси и витрини. Той използва технологията за "цифрово мастило", разработена от E Ink, която създава визуално усещане, близко до отпечатано изображение върху хартия. Екранът е с формат A4, резолюция 1600 × 1200 пиксела и съотношение 4:3, което го прави особено подходящ за текстова и графична информация, която трябва да остане четлива при различни условия на осветление.

Едно от ключовите предимства на Samsung Color E-Paper е изключително ниската му енергийна консумация. Статичното изображение се поддържа при нулево енергопотребление, а дори при обновяване разходът на енергия остава значително по-нисък в сравнение с традиционните LCD или LED табели. Устройството разполага с вградена акумулаторна батерия, поддържа USB-C и не изисква постоянно свързване към електрическата мрежа, което улеснява монтажа и мобилното му използване.

Особено внимание Samsung отделя на екологичния профил на продукта. Корпусът на дисплея е сертифициран по UL и съдържа 45% рециклирана пластмаса и 10% биополимер на базата на фитопланктон. Според компанията това води до намаляване на емисиите при производството с над 40% спрямо традиционните пластмасови материали. Дори опаковката следва тази философия - тя е изцяло хартиена и без използване на пластмаса.

Управлението на съдържанието е замислено с фокус върху бизнеса и мащабното внедряване. Чрез мобилното приложение Samsung E-Paper App за Android и iOS потребителите могат директно да актуализират изображенията от смартфон или таблет, докато облачната платформа Samsung VXT позволява централизирано управление на множество устройства, настройки и визуални материали. Вградени инструменти за предварителен преглед и цветова оптимизация гарантират, че съдържанието ще изглежда максимално близо до оригиналния дизайн.

