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Samsung представи новото поколение смартчасовници Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 по време на събитието Galaxy Unpacked в Лондон. И двата модела поставят акцент върху проследяването на здравето, спортните активности и използването на изкуствен интелект за анализ на събраните данни. Новите устройства са оборудвани с по-мощен хардуер, по-ярки дисплеи и новия процесор Snapdragon Wear Elite, като работят с One UI Watch 9 и Android.

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Galaxy Watch Ultra2

Galaxy Watch Ultra2
Galaxy Watch Ultra2 Снимка: Samsung

Galaxy Watch Ultra2 е най-високият клас смартчасовник на Samsung до момента. Корпусът му е изработен от титан, а конструкцията е проектирана за използване в тежки условия. Устройството разполага с 47-милиметров корпус, батерия с капацитет 800 mAh и дисплей с максимална яркост от 5000 нита, което улеснява използването му дори при силна слънчева светлина.

Часовникът използва платформата Snapdragon Wear Elite, която осигурява по-висока производителност и по-прецизно GPS позициониране. Samsung е намалила дебелината на корпуса с около 12% спрямо предходното поколение, като едновременно с това е увеличила капацитета на батерията.

Ultra2 предлага редица специализирани функции за спортове на открито. Сред тях са Trail Run за детайлно проследяване на планинско бягане, Nutrition Alert за препоръки относно приема на течности по време на натоварване и разширени възможности за професионално гмуркане. Благодарение на сертификатите IP69K, 10 ATM и EN13319 устройството може автоматично да следи дълбочина, температура на водата и продължителност на гмуркането, като по-късно през годината ще получи и допълнителни функции чрез приложението Ultra2 Diving.

Galaxy Watch9

Galaxy Watch9
Galaxy Watch9 Снимка: Samsung

Galaxy Watch9 е ориентиран към потребителите, които търсят по-компактен смартчасовник за ежедневно използване. Моделът ще се предлага във версии с 40 и 44 мм алуминиев корпус, а дизайнът е оптимизиран за по-комфортно носене през целия ден.

Устройството използва същия процесор Snapdragon Wear Elite като Ultra2, а батерията е с капацитет 390 mAh. Дисплеят достига яркост до 3000 нита, което подобрява видимостта на открито.

Samsung акцентира върху непрекъснатото проследяване на здравословното състояние, като часовникът е предназначен да се носи денонощно. Компанията предлага и нова серия сменяеми каишки с различни материали и цветове, насочени както към спорт, така и към ежедневно носене.

Нови AI функции анализират здравословното състояние

И двата часовника използват обновения BioActive сензор на Samsung, който събира биометрични данни и чрез алгоритми с изкуствен интелект предоставя персонализирани анализи и препоръки.

Сред новите функции са разширено откриване на сънна апнея, непрекъснат мониторинг на жизнените показатели по време на сън, оценка на сърдечно-съдовото здраве, анализ на дневното кардио натоварване, индекс за физическа форма и система за следене на излагането на силен шум с предупреждения при потенциален риск за слуха.

Наличност и цени

Galaxy Watch Ultra2 ще се предлага в титаниеви цветове Silver Titanium и Gray Titanium, докато Galaxy Watch9 ще бъде наличен в размери 40 и 44 мм с няколко цветови варианта.

Предварителните поръчки започват на 22 юли и продължават до 6 август, а официалните продажби стартират на 7 август. Препоръчителната цена на Galaxy Watch Ultra2 започва от 749 евро, докато Galaxy Watch9 ще струва от 409 евро. По време на предварителните продажби Samsung предлага 10% отстъпка и двумесечен безплатен достъп до услугата Strava.

Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9
Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 Снимка: Samsung

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