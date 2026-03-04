Новото поколение комбинира матова „хартиена“ текстура без отблясъци с контраста и наситеността на флагманските дисплеи

Китайската технологична компания TCL показа на MWC 2026 една от най-съществените еволюции в развитието на серията Nxtpaper - преминаване от LCD към AMOLED панели. Досега устройствата разчитаха на специално обработени LCD матрици, които имитираха усещането за хартия и намаляваха отраженията, но това неизбежно водеше до компромиси в контраста и наситеността на цветовете. Новата технология съчетава матовото покритие с предимствата на самоосветяващите се пиксели, характерни за най-високия клас смартфони.

Разликата се вижда веднага при директно сравнение. По време на демонстрациите на щанда на компанията старият LCD модел и новият AMOLED прототип показваха едно и също изображение. AMOLED версията впечатли с по-дълбоки кафяви тонове, по-точно цветопредаване и значително по-висока ефективност при яркостта - при положение че плъзгачът бе едва на около 50%, LCD панелът вече работеше на максимум. Според TCL пиковата яркост достига до 3200 кд/м2 при силна слънчева светлина - стойност, типична за премиум флагманите.

Въпреки преминаването към AMOLED, характерната "хартиена" визия остава запазена. Стъклото има специфична матова текстура, която намалява отблясъците и прави четенето на текст значително по-комфортно, особено на открито. Впечатление прави и устойчивостта на замърсявания - въпреки интензивните тестове от журналисти през целия ден, прототипът почти не задържаше отпечатъци и петна.

С този ход TCL на практика премахва основния недостатък на ранните поколения Nxtpaper - ограничената дълбочина на цвета - без да жертва ключовото си предимство: комфорт за очите. Ако технологията стигне до масовите модели в този си вид, серията може да се превърне в една от най-интересните алтернативи на пазара за потребители, които търсят баланса между продуктивност, четене и мултимедия.

