4725 Снимка: iStock by Getty Images

Всяка година технологичният свят изпраща в историята услуги, продукти и идеи, които доскоро изглеждаха незаменими. 2025 г. не направи изключение - от култови платформи като Skype до амбициозни, но неуспели хардуерни и софтуерни проекти. Ето кои технологии официално останаха в "дигиталния архив" през последните 12 месеца.

Край на фактчекинга във Facebook

Годината започна с решението на Марк Зукърбърг да закрие официалната програма за проверка на факти във Facebook. Вместо нея компанията премина към модел с "бележки от общността", подобен на този в X.

Според Зукърбърг това ще намали съмненията, че служители с политически пристрастия цензурират съдържание. Решението бе прието като знак за промяна в подхода на Meta към съдържанието и регулацията.

Meta Quest Pro - скъп експеримент

Само малко повече от две години след пускането си, VR шлемът Meta Quest Pro с цена от 1500 долара беше спрян от продажба. Макар да предлагаше впечатляващи възможности, той остана в сянката на значително по-достъпния и успешен Quest 3. И тази година очилата за виртуална или добавена реалност не успяха да се превърнат в масово използвана вещ.

Kindle без архив на компютъра

Amazon прекрати възможността електронните книги от Kindle да се изтеглят и съхраняват на компютър. Заедно с това отпадна и трансферът на книги към Kindle устройства чрез USB - решение, което ограничи контрола на потребителите върху собствените им покупки.

Windows Defender VPN и други отпаднали услуги

Microsoft премахна вградения VPN в Windows Defender за абонатите на Microsoft 365, а малко по-късно услугата BulletVPN изненадващо затвори, оставяйки потребители с "доживотни" абонаменти без услуга.

Skype - краят на една епоха

През май 2025 г. Skype осъществи последното си видеообаждане. Microsoft официално насочи потребителите към Teams, с което сложи край на култовото приложение, която години наред беше символ на онлайн комуникацията.

Още прекратени продукти от Microsoft

Компанията, основана от Бил Гейтс, бе в режим на оптимизация през последните месеци. Microsoft се отказа от продажбата на филми и сериали и прекрати услугата Xbox Movies & TV. Windows 11 SE затвори врати и с това се сложи кра на неуспешният опит за конкуренция с ChromeOS в образованието. Microsoft Lens беше пенсиониран и заменен от функционалностите в Microsoft 365 Copilot.

Краят на Windows 10

На 14 октомври 2025 г. Microsoft официално спря поддръжката на Windows 10. Макар компанията да предлага удължени платени ъпдейти за сигурност, натискът към преминаване към Windows 11 или покупка на нов хардуер става все по-силен.

По-малко RAM

Micron прекрати потребителската памет Crucial, за да се фокусира върху AI дата центрове. Това е лоша новина за всички, които сглобяват нови PC-та и само задълбочи проблема с поскъпващата RAM памет.

iRobot - фалит след 35 години

През вече далечната 2002 година прахосмукачки-роботи Roomba се превърнаха в новина. Дълго време свързвахме тези устройства именно с марката. Собствениците от iRobot не издържаха на конкуренцията и обявиха фалит. iRobot ще бъде придобит от китайската компания, която досега произвеждаше джаджите от нейно има - Picea Robotics. Компанията уверява, че засега поддръжката и приложенията ще продължат да работят нормално.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.