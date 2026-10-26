Електрическата машина побира само един полицай, лети до 20 минути и все още няма одобрение от американските авиационни власти

2306 Снимка: Jetson

Университет във Флорида представи необичаен летателен апарат за нуждите на кампусната полиция. Наречен Astro, той представлява малък електрически апарат с вертикално излитане и кацане, който може да превозва само един полицай. Покупката е струвала на Florida Polytechnic University 150 000 долара, но практическата полза от машината остава неясна.

Astro е разработен от шведската компания Jetson, която първоначално го представя под името Jetson ONE. Апаратът има черно-бяла полицейска окраска и малка светлинна сигнализация. Тежи около 70 кг без батерия и пилот, развива скорост малко под 105 км/ч и може да остане във въздуха до 20 минути.

Според местната телевизия Fox13 университетът вече е демонстрирал полета на машината пред журналисти. Astro обаче все още не е получил официално одобрение от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Покупката предизвика въпроси за реалната полза от апарата за охраната на кампуса. Университетската полиция вече разполага с поне пет наблюдателни дрона, някои от които имат термовизионни камери. Освен това статистиката за престъпността не показва особено високо ниво на нарушенията. Най-честото провинение в кампуса през 2025 г. е било свързано с нарушения на правилата за алкохола, като са регистрирани общо 13 случая.

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Проектът има и критици, които питат каква е практическата полза от апарата и дали група обикновени дронове с камери не би била по-подходяща за наблюдение. Някои правят и паралел с експерименталните летящи платформи на американската армия от 50-те години на миналия век, които не успяват да се наложат.

Началникът на университетската полиция Арън Мъри защити решението с аргумента, че новите технологии за въздушна мобилност се развиват бързо. "Можем да изберем да бъдем проактивни или да реагираме, след като те се развият", заяви той. По думите му университетът иска да е сред първите, които проучват как подобни машини могат да допринесат за обществената безопасност и безопасността на въздушното пространство.

Главният изпълнителен директор на Jetson Стефан Д'хаене определи решението като признание за напредъка на компанията. Той обаче не посочи конкретни полицейски задачи, за които Astro би имал съществено предимство пред наличните технологии.

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