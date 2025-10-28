Оказва се, че очите ни не виждат повече, дори екранът да показва милиони пиксели повече

1785 снимка: Pcshop

Екип от учени от Кеймбриджкия университет и Meta Reality Labs проведе първото прецизно изследване, което измерва реалната граница на разделителната способност на човешкото око. Резултатите, публикувани в Nature Communications, показват кога е оправдано да купим телевизор с 8K резолюция и кога такава инвестиция е напълно излишна. Целта била да се определи в кои ситуации повече пиксели просто не правят разлика за зрителя.

Изследователите създали специална установка, чрез която участниците гледали цветни и черно-бели изображения с фини детайли, докато разстоянието до екрана се променяло. Вместо да измерват характеристиките на самия дисплей, учените определяли колко пиксела попада в един градус от зрителното поле - т.нар. PPD (pixels per degree). Този показател е ключов, защото измерва не "колко е резолюцията на екрана", а "как изглежда той от нашето място".

Според резултатите границата на човешкото око е около 94 PPD за сиви изображения и между 53 и 89 PPD за цветни. Това означава, че мозъкът ни възприема значително по-малко детайли при цветните изображения, особено в периферното зрение. "Нашите очи не са идеални сензори — мозъкът компенсира и запълва липсващата информация", обяснява проф. Рафал Мантюк от Кеймбридж.

Практическите изводи от изследването са повече от интересни: при средна всекидневна, в която телевизорът е на 2,5 метра от дивана, 4K телевизор с диагонал 44 инча изглежда абсолютно същият като 8K модел със същия размер. Разликата просто не се забелязва, защото очите не могат да обработят повече детайли от това разстояние. Учените дори са създали онлайн калкулатор, чрез който потребителите могат да въведат размерите на стаята и екрана, за да изчислят идеалната резолюция за дома си.

"Колкото повече пиксели има един дисплей, толкова по-неефективен и скъп става", обяснява Мантюк. "Затова искахме да разберем кога повече вече не означава по-добре." Изводът е ясен — 8K има смисъл само при много големи екрани или при гледане от съвсем близо, например в кино или VR шлемове.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.