Супергеройският сезон събра над 3 милиона гледания на дигиталното съдържание и завърши с втора поредна титла за отбора на Kriskata

3797 Източник: Vivacom

Двама от най-популярните гейминг създатели на съдържание, десет супергеройски предизвикателства, четири онлайн битки и мобилна игра, с която феновете могат да влияят на надпреварата. Vivacom GAME ON 2026 превърна всичко това в супергеройски сезон, в който битката за титлата Fiber Champ излезе далеч отвъд гейминг арената.

Тази година Kriskata защити шампионската си титла срещу сериозен претендент - Christofer White. Двамата капитани и техните отбори преминаха през поредица от гейминг сблъсъци, изпитания за ловкост, логика и работа в екип, а феновете проследиха всяка победа, загуба и неочакван обрат. След оспорвана надпревара отборът на Kriskata стана Fiber Champ на България, след като надделя над тима на Christofer White в три от петте финални игри.

Една от големите новости през сезона беше възможността феновете сами да се включат в надпреварата. За първи път Vivacom GAME ON срещна света на гейминга с вселената на първия български супергерой Кало Змея. Специално за турнира Vivacom и Chase A Cloud създадоха мобилната игра "Кало Змея: Гръм & Run", в която Kriskata и Christofer White се превърнаха в главни герои. Чрез играта феновете можеха да подкрепят любимия си отбор, като трупат GIGA BITS и му осигуряват ценни предимства в битката за титлата.

Източник: Vivacom

Над 35 000 души приеха предизвикателството и се включиха в "Кало Змея: Гръм & Run", която отчете повече от 1,5 милиона изигравания през сезона. Така феновете вече не бяха само зрители, а активни участници, които можеха да повлияят на хода на надпреварата.

Дигиталното съдържание на Vivacom GAME ON 2026 събра над 3 милиона гледания в социалните мрежи. Значителен принос за този интерес имаха основните видеоформати на турнира - четирите онлайн гейминг рунда, десетте епизода от специалната YouTube поредица и излъчването на големия финал на живо, които заедно отчетоха над 2,5 милиона гледания.

От ретро игри и аркадни предизвикателства до Naruto, Cuphead, Rocket League, GTA и TEKKEN - участниците трябваше да докажат уменията си в различни жанрове. А когато битките на екрана приключваха, предизвикателствата продължаваха и в реалния свят. Десетте епизода от YouTube поредицата поставиха на изпитание ловкостта, съобразителността, смелостта и работата в екип на двамата капитани.

Източник: Vivacom

Кулминацията настъпи по време на големия финал в Joy Station в София. Над 1000 души в залата подкрепиха любимите си отбори чрез мобилната игра. Само в рамките на финалното събитие "Кало Змея: Гръм & Run" беше изиграна над 2000 пъти, а натрупаните точки надхвърлиха 65 милиона. Те имаха пряко значение за предимствата, с които отборите се изправиха един срещу друг в решаващия сблъсък.

Със своя интерактивен формат Vivacom GAME ON 2026 показа как технологиите могат да превърнат зрителите в активни участници и да създадат нови начини за общуване между създателите на съдържание и техните фенове. Оптичната мрежа Vivacom Fiber отново осигури бърза и стабилна връзка за онлайн игрите и стрийминга през сезона.

Турнирът се проведе в партньорство с Chase A Cloud, Samsung и Logitech G с организация от TDB Play.

Всички епизоди от YouTube поредицата, онлайн рундовете и големият финал могат да бъдат гледани в официалния YouTube канал на Vivacom.

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